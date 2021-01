SPD-Stadtratsfraktion übergibt Spende an die Tafel

Anlässlich des Weihnachtsfestes haben sich die Mitglieder der SPD-Fraktion gemeinschaftlich entschieden auch in diesem Jahr eine private Spende an eine örtliche Organisation zu geben.

Dieses Jahr geht sie an die Tafel Neuwied. „Weihnachten ist ein besonderes Fest. Wir möchten ein wenig dazu beitragen, dass den Menschen, die es ohnehin schon schwer haben, eine kleine Freude bereitet werden kann“, so der Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz, der gemeinsam mit Uwe Siebenmorgen und Lana Horstmann den gewünschten Kaffee und Schokolade an Markus Oehlschläger übergab. „Viele Tafeln um uns herum schließen aufgrund der Corona-Pandemie. Umso lobenswerter ist das große Engagement des gesamten Teams und der vielen Ehrenamtlichen, die Versorgung gerade vor den Feiertagen zu gewährleisten. Herzlichen Dank dafür“, resümierte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lana Horstmann zum Abschluss des Besuches.