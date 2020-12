SPD-Säuberungsaktion in Engers war erfolgreich

Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 12:47 Uhr

Insbesondere Kinder und Eltern des Turnvereins unterstützten die Aktion. An der Anmeldung sammelten die Genossen gleichzeitig für die Jugendabteilungen des Turnvereins und Fußballvereins. „Das zu verbinden, war uns wichtig. Die Vereine sind der Kitt der eine Gesellschaft zusammenhält. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen auch nach Corona Sport im Verein weitermachen können und deshalb versuchen wir die Vereine zu unterstützen,“ fassten die Genossen ihre Motivation zusammen. Wer noch nachträglich die Spendendose „füttern“ will, kann sich bei Stadtrat Henning Wirges melden. Die Spendenaktion läuft noch bis Mitte Juni. Telefon 0171/990 89 32.

Abschließend äußerten die Genossen eine Bitte an die Servicebetriebe der Stadt. Bei der Aktion fiel den Helfern auf, dass vor dem Schloss und in der Alten Schlossstraße alle Mülleimer voll waren, am Samstagmorgen, und Müll bereits am Boden lag: „Wir haben auch diese dann geleert“, so die SPD-Aktiven. Von Seiten der städtischen Servicebetriebe versprach man die Situation zu beobachten und auch am Wochenende bei Bedarf die Eimer zu leeren. Glückauf!