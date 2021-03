SPD Unkel: „Wir bringen die Region mit dem ÖPNV in die Zukunft“

Eröffnet wurde die Veranstaltung zunächst mit einem Bericht über den aktuellen Status durch den Erste Kreisbeigeordneten Michael Mahlert, verantwortlich unter anderem für die Organisation des ÖPNV im Kreis und die Mitglieder im Kreistagsausschuss „Ausschuss für ÖPNV, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur (Straßenbau)“, Martin Diedenhofen und Jürgen Hühner. Insbesondere die Entbindungsanträge für die Linien des langjährig im nördlichen Rheinland-Pfalz tätigen Busunternehmens stellten die Kreisverwaltung und den Kreisausschuss vor Aufgaben, die zusätzlich zur Pandemie zu lösen waren. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) gelang es, eines der größten Nahverkehrsunternehmen der Region für die Übernahme des ÖPNV im nördlichen Kreis Neuwied zu gewinnen. Der Übergang und die Einführung gelang so „geräuschlos“, dass kaum jemand etwas davon mitbekam.

Das Resultat erklärt dann auch den Einwurf einer Teilnehmerin in der sich anschließenden Diskussion. Sie beklagte, dass es ab 16:30 Uhr zum Beispiel nicht möglich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Unkel Bahnhof nach Rheinbreitbach zu gelangen. Doch hier hat sich mit dem Wechsel einiges getan. Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres bietet die RSVG hier, neben dem normalen Linienverkehr an Schultagen in Rheinland-Pfalz mit der Linie 567 einen Linienbedarfsverkehr (AST-Verkehr) von Bad Honnef nach Rheinbreitbach „Breite Heide“ mit der Linie 586 an. In den späten Abendstunden kann man diese AST auch von Rheinbreitbach nach Bad Honnef (Stadtbahn) nutzen. Die anderen Ortslagen von Rheinbreitbach werden nach wie vor mit den Bussen der Linie 565 bedient. Auch für Bruchhausen und Erpel gab es einige Verbesserungen. Der Busverkehr erfolgt nun im Rundlauf, so dass Erpel und Bruchhausen nun direkt miteinander verbunden werden. Hier ist allerdings mit Blick auf den Schülerverkehr noch Feineinstellung nötig, fährt doch der Bus zum Beispiel ab Erpel Bahnhof noch vor dem Zug aus Linz ab, während man in Unkel Bahnhof aus Linz kommend dann über 30 Minuten auf den nächsten Bus warten muss und die Fahrt nach Bruchhausen dann weitere 21 Minuten beansprucht. Alle Informationen zu den Fahrplänen, der AST-Nutzung und der Buchung von Fahrten mit dem AST finden Sie unter www.rsvg.de.

Fazit: Nötig sind Steueranreize und mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Der ÖPNV soll kostengünstig und damit zu einer echten Alternative für alle Bürger werden. Dazu gehört auch eine Vereinheitlichung der Tarifsysteme. Die Reaktivierung stillgelegter Strecken (auch im ländlichen Raum) unterstützt die schnelle Erschließung abgelegener Gebiete, wie zum Beispiel dem Westerwald. Mehr Raum für Radverkehr und Fußgänger in den Städten bis hin zur autofreien Stadt („Städte für Menschen, nicht für Autos“) bedingen den Ausbau des ÖPNV. Hierfür ist mehr Barrierefreiheit, sowohl bei den Verkehrsmitteln als auch bei den Haltepunkten, zu schaffen. ÖPNV kann mehr Lärmschutz bieten und sogar Elektromobilität fördern, indem kurze Strecken mit dem ÖPNV erfolgen und lange Strecken mit dem Elektroauto absolviert werden. Diese Maßnahmen im ÖPNV dienen der Daseinsvorsorge, für die die SPD als die Partei, die soziale und ökologische Interessen miteinander verbindet, mit Nachdruck eintritt. Denn die Durchökonomisierung und Privatisierung von wesentlichen Elementen der öffentlichen Daseinsvorsorge gilt es zu beenden. Zentrale Lebensbereiche müssen wieder in öffentliche Hände kommen und mit ausreichend Personal ausgestattet werden. Bildungseinrichtungen, die Chancengleichheit für alle gewährleisten sollen, ein funktionierendes und hochentwickeltes Gesundheitswesen, Rente, Pflege und nicht zuletzt die Mobilität der Bürger im ÖPNV, dürfen nicht allein dem Gewinnstreben von Konzernen unterliegen. Dafür wollen wir als SPD im Kreis mit Michael Mahlert und Martin Diedenhofen sowie zukünftig im Landtag mit Jürgen Hühner sorgen.

Pressemitteilung: SPD Unkel