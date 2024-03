Spannende Einblicke in ein dynamisches Familienunternehmen

Anzeige

Kürzlich war das „Neuwieder Junge Unternehmernetzwerk“ zu Gast bei IHK-Mitglied Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der Hack AG, einem renommierten Hersteller von Bäckerei- und Konditoreiprodukten mit einer über 90-jährigen Tradition in höchster Backqualität, in Kurtscheid. Bei einem informativen Betriebsbesuch und einem intensiven Erfahrungsaustausch zum Thema Unternehmensführung erhielten die Mitglieder des Netzwerks wertvolle Einblicke, die sie in ihren eigenen Unternehmen umsetzen können.Die Hack AG, ein dynamisch wachsendes Familienunternehmen in der dritten Generation, beeindruckte die Gäste nicht nur mit ihrer modernen Backkultur, sondern auch mit ihrer beeindruckenden Verbindung von traditionellem Handwerk und innovativem Convenience-Anspruch.

Gegründet im Jahr 1930 als kleiner Bäckerladen in Duisburg, hat sich die Hack AG unter der Führung von Karl Hack und später seinen Söhnen Uwe und Harald Hack kontinuierlich weiterentwickelt. Heute, unter der Leitung von Peter und Thomas Hack, ist die Hack AG einer der führenden Hersteller von Backwaren in Deutschland. Mit über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie sechs Tochterunternehmen ist das Unternehmen nicht nur im gesamten Bundesgebiet, sondern auch im Ausland tätig. Simon Gunnemann ist seit einem Jahr Geschäftsführer für die Produktion am Standort in Kurtscheid verantwortlich. Aus seiner Erfahrung ist es entscheidend, nicht nur Zahlen zu sehen, sondern auch Menschen zu verstehen. „Mit Empathie und guter Laune durch unser Unternehmen zu gehen ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um andere zu begeistern und talentierte Fachkräfte anzuziehen“, fügt Gunnemann hinzu.

Die Firmenphilosophie der Hack AG, „Appetit auf Qualität“, ist mehr als nur ein Slogan, sie ist eine gelebte Leidenschaft im gesamten Unternehmen. Der Besuch des Neuwieder Jungen Unternehmernetzwerks war eine inspirierende Erfahrung, die verdeutlichte, wie Engagement, Tradition und Innovation zu nachhaltigem Erfolg führen können. „Der Austausch mit Jungunternehmern ist von unschätzbarem Wert, da er nicht nur frische Perspektiven, sondern auch neue Impulse für beide Seiten bietet. Bei der Hack AG schätzen wir diese Gelegenheiten sehr und unterstützen solche Netzwerke gerne, indem wir unsere Türen für sie öffnen“, sagte Peter Hack, CEO der Hack AG.

Das junge Unternehmernetzwerk Neuwied bedankt sich herzlich bei der Hack AG für die Gastfreundschaft und die wertvollen Einblicke.

Pressemitteilung: Industrie‑ und Handelskammer Koblenz