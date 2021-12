Sozialdemokraten übergaben Weihnachtsspenden

Für Politiker in Land und Kommune standen zahlreiche Begegnungen und Gespräche mit Organisationen, Bürgern, Vereinen und Verbänden auf der Tagesordnung. An Weihnachten darf es Zeit sein, danke zu sagen, wie die Neuwieder Sozialdemokraten finden.

Zu Weihnachtszeiten ist es meist ein guter Brauch, Grüße für besinnliche Tage an Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirchen, Vereinen und Verbände zu versenden. Spätestens mit Beginn der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Einschnitte, auch für die vielen ehrenamtlichen Organisationen, sind praktische Hilfen und nicht nur Worte gefragter denn je. Daher soll auch der diesjährige Weihnachtsgruß von den Neuwieder Sozialdemokraten in der alltäglichen Arbeit helfen können, wie die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann wissen lässt: „Den Menschen, die sich alltäglich für unserer Gesellschaft und deren Wohl einsetzen, kann man gar nicht genug danken. Unter der schon viel zu lange andauernden Corona-Situation hat sich dies immer deutlicher gezeigt.

Vor allem die ehrenamtlich Aktiven sind diejenigen, die unser Gemeinschaftsleben zusammenhalten. Daher ist es nicht zuletzt das Weihnachtsfest ein guter Anlass, hier ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung setzen zu dürfen“. Empfänger der Spenden sind in diesem Jahr die Einrichtungen der Tafeln in Neuwied und Puderbach-Dierdorf. So durfte sich Letztere als wichtige Einrichtung in Horstmanns Landtagswahlkreis über die Zuwendung freuen, während die Spende für die Tafel Neuwied durch die SPD-Stadtratsfraktion tatkräftig unterstützt wurde. Die Tafeln, die Nahrungsmittel wie Backwaren, Früchte, Gemüse, Teigwaren, Milchprodukte, Babynahrung und vieles mehr an Bedürftige verteilen, sollen mit der Weihnachtsspende in diesen besonders schwierigen Zeiten für ihre wertvolle Arbeit unterstützt werden. So zeigten sich die Tafeln erfreut über die Spendenbereitschaft der Sozialdemokraten und dankten für die Mithilfe.

Zur Übergabe der Weihnachtsspenden erklären die Sozialdemokraten gemeinsam abschließend: „Zum Weihnachtsfest möchten wir im Bereich des Ehrenamts die Spende stellvertretend für alle Engagierten in der Region Neuwied einer Organisationsform zukommen lassen, um den für unsere Gesellschaft so wertvollen Einsatz zu würdigen. Damit übermitteln wir gerne allen gesellschaftlich Aktiven die besten Wünsche und alles Gute für die Weihnachtszeit sowie den bevorstehenden Jahreswechsel.“