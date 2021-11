Sozialdemokraten begrüßen Maßnahmen am Engerser Bahnhof

Die SPD Engers freut sich über den Wert für die Engerser Bevölkerung und die Nutzer der Bahn, um auch gehbehinderten und Rollstuhlfahrern überhaupt einen Zugang zum Bahngleis 2 am Engerser Bahnhof zu ermöglichen. Bisher konnten behinderte Mitbürger auf Gleis 1 Richtung Köln-Bonn zusteigen, sie konnten aber auf dem Weg zurück nicht in Engers aussteigen, sondern mussten bis Koblenz durchfahren, dort auf den nächsten Zug nach Engers warten, um dann in Engers wieder auf Gleis 1 auszusteigen.

In einer Anfrage an den Oberbürgermeister und die Tiefbauabteilung der Stadt Neuwied wollen die Engerser Genossen den weiteren Verlauf der Maßnahme erfragen und bitten die Verwaltung den Trampelpfad von der Eisenbahnstraße in Richtung der Straße Am Lokschuppen ebenfalls durch einen geringfügigen Rückschnitt der Sträucher zu verbreitern, um so ein eine sichere fußläufigeVerbindung herzustellen.