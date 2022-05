Sitzungsgeld für Jugendherberge gespendet

Schon die Bilder der zerstörten Häuser und Existenzen lassen einen fassungslos zurück. Kaum vorstellbar, welche schlimmen Erfahrungen die Menschen vor Ort erleiden mussten und müssen. Auch die Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler war von der Katastrophe schwer betroffen und musste teils schwer Schäden verzeichnen. Glücklicherweise ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Schon ab dem 1. November 2021 konnte die Jugendherberge wieder öffnen, dank vieler ehrenamtlicher Helfer. Grund genug für den Gemeinderat und Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantop 750 Euro Sitzungsgelder als Spende für den weiteren Wiederaufbau der Jugendherberge zur Verfügung zu stellen. „Bei allem was zurzeit in der Welt passiert, dürfen wir das Ahrtal aber nicht vergessen“, so Bürgermeister Zantop. Oliver Piel (Betriebsleiter der Jugendherberge) nahm die Spende mit Freude entgegen.