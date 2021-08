Die Damen 40 der SG Rengsdorf/Melsbach führen die Tabelle in der A-Klasse an.

Das Team gewann gegen die SG Kirchen/Brachbach mit 4:2. Es folgte ein grandioser 6:0 Sieg gegen den TC BW Bad Ems. Gegen den TC Bad Marienberg spielte die Mannschaft 3:3. Darauf folgte ein Sieg mit 5:1 gegen den TC Mallendarer Berg.

Am 11. September spielt die Mannschaft rund um Mannschaftsführerin Petra Barg um 10 Uhr in Irlich gegen den Tabellenzweiten TC Rh.W. Neuwied. Es geht um den Aufstieg in die Rheinlandliga.