Seniorentreff Irlich und AWO feierten Oktoberfest

Darauf freuen sich auch alle Freunde des Seniorentreffs Irlich, sowie die AWO Irlich. Aber am Anfang steht zuerst mal Tische stellen, Raum dekorieren und einkaufen. Dann ging es um 15 Uhr los mit dem beliebten Weißwurst essen. Mit süßem Senf und Brezeln, auch gab es Siedewurst für die „Nichtweißwurstesser“. Eine große Tombola mit lauter leckeren Spezialitäten aus der bayrischen Küche wie zum Beispiel Leberklos Suppe, Bierkugel, Schweinshaxe, Sauerkraut, Fleischkäs, süßer Senf. Die Tombola war ein großer Erfolg und mancher konnte mit voller Tüte nach Hause gehen. Für die Unterhaltung gab es die passende Musik und so wurde manches Lied mitgesungen. Es wurde auch viel gelacht und geredet. Es tat gut, seine Freude mal wieder zu sehen. Doch leider geht so ein Nachmittag auch mal zu Ende und man ging gut gelaunt wieder nach Hause und freut sich schon auf die nächste Feier.