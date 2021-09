Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land besuchte Drachenfels und Rhein

45 Reiselustige fuhren mit dem Bus vom Rengsdorfer Land nach Königswinter zur Talstation der Drachenfelsbahn. Mit der ältesten, deutschen Zahnradbahn ging es auf den Drachenfels. Dort oben angekommen konnte die Reisegruppe eingehend den eindrucksvollen Rundblick über den Rhein und das umliegende Siebengebirge genießen. Martin Sandmann informierte über die Historie der Drachenfelsbahn und vermittelte alles Wissenswertes über den Drachenfels, einem Berg mit vielen Besonderheiten und einer langen Geschichte. Nach so vielen Eindrücken und Informationen ging es dann in das Drachenfelsrestaurant zum gemeinsamen Mittagessen. Immer den Rhein im Blick war ausreichend Gelegenheit lecker zu speisen und viel miteinander zu erzählen. Die Drachenfelsbahn brachte die Teilnehmer dann zurück in die Königswinterer Altstadt.

Nach einem Spaziergang freuten sich alle auf die Schiffsfahrt mit der Theresia, von Königswinter vorbei an Bad Honnef, Rheinbreitbach, Unkel, Erpel, Remagen, Linz und von dort zurück zum Ausgangspunkt Königswinter Schiffsanlegestelle. Während der Fahrt wurde neben dem Bewundern des herrlichen Rheintales Kaffee und Kuchen und manches Glas Bier und Wein genossen, viel miteinander geschwätzt, gelacht und gesungen. Nach gut zwei Stunden ging das Schiffserlebnis auf dem Rhein dann leider zu Ende. Der Bus brachte die Seniorengemeinschaft wohlbehalten zurück in das Rengsdorfer Land. In dem Bewusstsein einen schönen, erlebnisreichen Tag miteinander verbracht zu haben, ging man auseinander und freute sich bereits auf weitere Aktivitäten der Seniorengemeinschaft 60 plus Rengsdorfer Land. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, den 3. November, ab 15 Uhr im Deichwiesenhof in Bonefeld statt. Hier wird dann der Herbst als bunte Jahreszeit in Wort-, Bild- und Musikbeiträgen das Nachmittagsprogramm bestimmen.