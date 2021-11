Seniorenbeirat unterwegs im FriedWald

Man wollte wahrnehmen, wo eventuell zu beseitigende Erschwernis vorzufinden sei und wurde, fast rundum, angenehm überrascht. Gute Ausschilderung und wertvolle Informationen vor Ort. Im Besonderen die Sitzgelegenheiten, auch am Andachtsplatz, wurden überaus positiv zu Kenntnis genommen. Ebenso das Angebot einer Toilettenkabine für Menschen auch mit Beeinträchtigungen. Es blieb neben den Glückwünschen zu einem wirklich gelungenen naturnahen Bestattungsort, nur ein Schönheitsfehler an die SBN zurückzumelden. Im Wissen, dass Bezahlbarkeit ein Aspekt sein muss, wünscht man sich erstmal, dass das blauweiße DIXI-Klo mit einem Sichtschutz versehen wird. Eine andere Option sieht man in der Beschäftigung mit naturnahen Alternativen, welche auch in anderen FriedWäldern anzutreffen sind. Nach dem abschließenden Zusammensein im Biergarten am Deich mit in Augenscheinnahme der nur verbesserten Begehbarkeit der Pflasterung dort, bleibt man gespannt auf weitere Themen. Diese werden in einer öffentlichen Vollversammlung des Seniorenbeirates am 22. November auch allen interessierten Bürgern vorgestellt.