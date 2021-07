Senioren- und Behindertenbeirat tagte wieder in Präsenz zu relevanten Themen

Auch in der für alle sehr herausfordernden Zeit der Pandemie standen die Vorsitzende Beate Lister und ihre Kollegin und Kollegen den älteren und behinderten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, wie zum Beispiel bei der Online-Terminanmeldung für die Corona-Schutzimpfungen im Kreis-Impfzentrum und in vielfachen Telefonaten. An der Sitzung nahm auch das inzwischen per Briefwahl zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählte Mitglied Hans-Joachim Dahmen aus Erpel-Orsberg teil. Zu Beginn der Sitzung wurden die Verantwortlichkeiten für die Protokollführung, die Vertretung des Beirates in den Sitzungen der kommunalen Vertretungsorgane sowie bei Veranstaltungen neu geregelt. Der Beirat beschloss die unter Federführung von Beiratsmitglied Doris Heß begonnenen Arbeiten zur Erstellung einer Notfallmappe zum Abschluss zu bringen. Die Mappe soll alle wichtigen Informationen enthalten, die im Notfall von Bedeutung sind, wie persönliche und medizinische Daten, Handlungsanweisungen, Vorsorge-Vollmachten, Verfügungen etcetera.

In der für den 10. August terminierten nächsten Sitzung soll die fertiggestellte Notfallmappe präsentiert werden. Zur Verbesserung der Zugangssituation für ältere und behinderte Menschen im Eingangsbereich des Untergeschosses des Rathauses soll der Vorschlag des stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Joachim Dahmen, in der Mitte der an den Gehweg der Linzer Straße grenzenden Treppe einen zusätzlichen Handlauf anzubringen, durch die Verwaltung geprüft werden. Dies würde für mehr Sicherheit sorgen. Auch die Frage der Barrierefreiheit des umfassend sanierten Schulhallenbades der Verbandsgemeinde Unkel wurde thematisiert. Bei einem Ortstermin konnten sich die Beiratsmitglieder davon überzeugen, dass die Barrierefreiheit bei der Sanierung des Hallenbades hervorragend umgesetzt worden ist. Der in das Wasserbecken neu eingebaute Hubboden stellt die Barrierefreiheit in besonderem Maße sicher. Der Beirat freute sich, dass das Schulhallenbad entsprechend der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung schrittweise wieder genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang machte der Beirat deutlich, es zu begrüßen, wenn die Kreisvolkshochschule weitere Schwimmangebote für Senioren in ihr Programm aufnehmen würde. Diesbezüglich soll Kontakt zu der Einrichtung aufgenommen werden.

Der Beirat beschloss des Weitern, den von ihm und der Stefan-Andres-Realschule plus Unkel eingerichteten gemeinsamen Mittagtisch für Senioren der Verbandsgemeinde Unkel und den Schülern dieser Schule nach Wiederöffnung der Mensa mit Begegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der dann geltenden Corona-Schutzvorschriften fortzusetzen. Das Angebot war von den Senioren gut angenommen worden. Den in der Sitzung unterbreiteten Vorschlag, zu prüfen ob in den Restaurants und Gaststätten in der zur Verbandgemeinde Unkel gehörenden Ortsgemeinden ein Mittagtisch für Senioren angeboten werden kann, nahm der Beirat positiv auf. Der Beirat befand, dass die mit dem Verein Gemeinsam für Vielfalt als Träger des Bürgerparks Unkel auf dem Gelände des ehemaligen Freibades, der Ort für Begegnung für alle ist, aufgenommenen Gespräche über die Einbindung des Beirates in die Aktivitäten des Vereins intensiviert werden sollen. Seitens des Beirates wurde es für erforderlich erachtet, dass im Hinblick auf die für ältere und behinderte Menschen bei Schnee, Eis und nassem Laub besonders gegebene Rutschgefahr auf Gehwegen durch öffentliche Bekanntmachungen auf die satzungsgemäß für die Straßenanlieger in der Verbandgemeine grundsätzlich bestehende Reinigungs- und Winterdienstpflicht hingewiesen werden soll.