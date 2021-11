Sechste Rheinland-Pfalz Rollstuhltennis-Meisterschaft in Windhagen

Das Foto zeigt (von links) Felix Liecke, erster Platz und Christian Burg, zweiter Platz. Michaela Soost und Stefan Brendahl Das Foto zeigt (von links) Jürgen Kugler, erster Vorsitzender/Trainer Rollitennis, Elke Kugler Öffentlichkeitsarbeit, Frank Schmickler, zweiter Vorsitzender und Alina Jakobs Talentscout BSV-RLP. Michaela Soost und Stefan Brendahl Felix Liecke, Sieger Platz eins. Michaela Soost und Stefan Brendahl Michaela Soost und Stefan Brendahl

Nach einem Jahr erzwungener Enthaltsamkeit durch Corona, konnte der Rollitennis aus Windhagen kürzlich ein großes Teilnehmerfeld von 21 Spielern bei der sechsten Rheinland-Pfalz-Rollstuhltennis-Meisterschaft verzeichnen, die erstmalig der DTB Rollstuhltennis-Race (deutsche Turnierserie für den Nachwuchs- und Breitensport) angeschlossen ist. Alle Teilnehmer spielten in einer offenen Klasse, einschließlich der drei Jugendlichen, die sonst nicht hätten antreten können.

Neben Jürgen Kugler, erster Vorsitzender des Rollitennis, begrüßte auch Ortsbürgermeister Martin Buchholz, als Schirmherr der Veranstaltung, zusammen mit Oberschiedsrichter Dietmar Strathmann die Spieler. Es wurden kurze Sätze bis vier gespielt mit der No Ad-Regel, wodurch der stramme Zeitplan eingehalten werden konnte und am Samstag kein Match mehr nach 18 Uhr stattfinden musste. Das gemeinsame Abendessen fand, wie auch das Mittagessen an beiden Tagen, in der Trainingsstätte des Rollitennis im Sportpark Windhagen statt.

Für Sonntagmorgen standen dann spannende Halbfinalspiele im Einzel und Mixed auf dem Programm und am frühen Nachmittag gings um die Wurst, wer sich den Titel holt. Im Finale standen sich, wie bereits in Köln, Christian Burg und Felix Liecke gegenüber, doch auch in Windhagen konnte sich Felix Liecke aus Hildesheim souverän gegen Christian Burg aus Montabaur mit 4:0, 4:2 durchsetzen.

Platz, Felix Liecke Platz, Christian Burg Platz, Dominik Lust

Sieger im Mixed-Doppel wurden Linda Wagemann mit John Brendahl, die sich in einem spannenden Finale gegen Joana Reimbach und Dominik Lust durchsetzen konnten. Sieger der Nebenrunde wurden:

Gerd Kunze Stephanie Rosenthal Joana Reimbach

Mit der Siegerehrung ging pünktlich um kurz nach 15 Uhr die sechste Rheinland-Pfalz Rollstuhltennis-Meisterschaft zu Ende. Die Siegerehrung nahmen vor: Alina Jakobs (Talentscout BSV RLP), Frank Schmickler (zweiter Vorsitzender Rollitennis), Jürgen Kugler (erster Vorsitzender und Trainer Rollitennis), Elke Kugler (Pressearbeit), Christoph Minkus (Trainer Rollitennis) und Claus Majolk (Referent für Inklusion im Tennisverband Rheinland-Pfalz), nicht mit leeren Händen kam und Jürgen Kugler zwei Pakete Griffbänder und einen Umschlag mit einer finanziellen Unterstützung überreichte.

Und dann gab es noch den „Mutpokal“ für Ela Porges, Kathrin Wieth und John Brendahl, denn sich auf dem Tennisplatz gegen Erwachsene zu behaupten, erfordert schon Mut, der belohnt werden muss. Ela Porges musste mit ihren Eltern vor der Siegehrung schon abreisen, doch natürlich erhält sie ihren Pokal in den nächsten Tagen per Post. Vielleicht ist es ja im nächsten Jahr anders und es kommen noch talentierte Jugendliche dazu, da Kathrin dann schon bei den Erwachsenen mitspielen muss. Aufgrund des Impfstatus aller Teilnehmer konnte von der Maskenpflicht Abstand genommen werden.

Bericht von Elke Kugler.