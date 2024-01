Sebastianer zeigen sich Jahr für Jahr gut in Schuss

Die Siegerinnen und Sieger der Vereinsmeisterschaften und des Karl-Heinz–Fackert-Pokals auf der Bühne des Rittersaals mit Ehrenbrudermeister Justus Reiprich. Es fehlt Annelie Weber. Foto: Monika Over

Dass die Waldbreitbacher St. Sebastianus Schützen auch außerhalb des Wettbewerbs mit anderen Bruderschaften gut in Schuss sind, zeigen Jahr für Jahr die internen Vereinsmeisterschaften. Im Rahmen ihrer Jahresabschlussfeier im Rittersaal des Hotels zur Post konnten jetzt die Siegerinnen und Sieger der Vereinsmeisterschaft, die in Waldbreitbach in einer offenen Klasse durchgeführt wird, der Saison 2023/2024 geehrt werden. Bei den Damen sicherte sich die erste Bundeskönigin Andrea Reiprich auch den ersten Platz in der Kategorie Kleinkaliber aufgelegt, bei den Schützenbrüdern hatte in dieser Klasse Klaus-Peter Klein das treffsicherste Auge. Den Rang ganz oben auf dem Siegertreppchen konnte Annelie Weber in der Kategorie Luftgewehr aufgelegt Damen erringen, bei den Herren erschoss der zweite Brudermeister Marcus Dötsch den Titel.

Die Vereinsmeisterschaften gelten als Voraussetzung zur Teilnahme an den Bezirks-Meisterschaften, die kürzlich in Waldbreitbach und Roßbach ausgetragen wurden. Abgerundet wurde die Sieges-Kür durch die Ehrung im Wettbewerb um den Karl-Heinz–Fackert-Pokal. Den gewann Helga Reiprich mit der „Besten 10“ und einem Teiler 2.

Pressemitteilung: St. Sebastianus Schützen Waldbreitbach