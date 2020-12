Schuljahrgang 1955 traf sich in Corona-Zeiten

Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 12:47 Uhr

Dass man sich auch in Zeiten von Corona in fröhlicher Runde zusammenfinden kann, bewies in diesen Tagen der Schuljahrgang 1955.

So fand kürzlich vor dem Linzer Rathaus ein Treffen ehemaliger Klassenkameraden statt. Bürgermeister Dr. Jörg Faust ließ es sich nicht nehmen, die „Ur-Linzer“, die inzwischen 71 Jahre alt geworden sind, zu begrüßen und mit ihnen, unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, mit einem Glas Sekt auf die vergangenen und noch zu erlebenden Jahre anzustoßen.

Da in diesen Tagen auch in den Linzer Schulen die Erstklässler mit dem Unterricht beginnen, lag es nahe, einen Vergleich zu ziehen zwischen dem Schulstart jetzt und vor 65 Jahren. Dabei wurde klar, dass es vor allem in drei Bereichen deutliche Unterschiede gab und gibt. Zum einen steht derzeit die Diskussion über die digitale Bildung im Vordergrund. Die jungen Schüler werden sich heute mehr und mehr mit interaktiven Schulbüchern beschäftigen müssen. Für den Schuljahrgang Mitte der 50er Jahre war der Begriff „Bildungsinfrastruktur“ nur ein Fremdwort, da ausschließlich „analoge“ Hilfsmittel zur Hand waren, wie beispielsweise eine Schiefertafel mit spitzem Griffel und ein Rechenbrett mit bunten Holzperlen.

Auch die Zugehörigkeit zu einer Religion spielte damals eine wichtige Rolle. Denn hiervon hing es ab, in welcher Schule man angemeldet werden konnte. Die katholische und evangelische Schule waren streng getrennte Bildungseinrichtungen. Von Gemeinschaftsschulen war man damals in Rheinland-Pfalz noch weit entfernt. Auch das Thema „Migrationshintergrund“ war völlig unbekannt. Während heute der Anteil der eingeschulten Kinder bei ungefähr 25 Prozent liegt, war beim Jahrgang 1955 ein Schüler in der Klasse, der eine französische Mutter hatte.

Nach dem Start vor dem Rathaus feierte die Gruppe im Linzer Brauhaus und anschließend in einem privaten Garten, wobei viele Erinnerungen ausgetauscht und manche Anekdote von früher erzählt wurden. Beim Abschied stand der Wunsch im Vordergrund, gesund durch die begonnenen „70er“ zu kommen.

Bericht von Dr. Andreas Paffhausen.