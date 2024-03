Schulgemeinschaft setzt starkes Zeichen für eine weltoffene und multikulturelle Gesellschaft

„Su simmer all he hinjekumme, mir sprechen hück all dieselve Sproch. Mir han dodurch su vill jewonne“ – Am Aschermittwoch nutzte die Schulgemeinschaft des Wiedtal-Gymnasiums die Pause, um – initiiert von den Musik-Grundkursen der MSS 13 – zusammen den Song „Unsere Stammbaum“ von den Bläck Fööss zu singen. Die Aktion wurde von Schülerinnen und Schülern musikalisch begleitet. Die große Beteiligung zeigt die besondere Bedeutung von Multikulti und Weltoffenheit in der Schulgemeinschaft.

Pressemitteilung: Wiedtal-Gymnasium