Schützengilde erfolgreich bei Kreismeisterschaft Großkaliber Pistolen

Kreismeisterschaft Großkaliber Pistolen – Raubach holt 1x Gold, 1x Silber und 2x Bronze

Die Kreismeisterschaften in den Kurzwaffendisziplinen fanden am 17.12. mit den Wettkämpfen in den Kalibern 9mm und .45 ACP ihren Abschluß – und unsere Schützen sorgten noch einmal für deutlichen Medaillenzuwachs für die SGi.

Dieser Tag sollte zum stressigsten Wettkampftag im Kreismeisterschaftskalender 2024 werden, denn wieder einmal lagen die Termine für die Großkaliber-Pistolen und die KK-Auflage-Wettbewerbe auf dem gleichen Datum. Das bedeutete für viele Schützen doppelten Einsatz und auch eine besonders hohe Anforderung an alle Teilnehmer, die die Raubacher am Nachmittag in Rott dennoch sehr erfolgreich meistern konnten. Mit dem Sieg mit der 45ACP in Herren IV durch Jörg Zimmermann und Platz 2 für Achim Beer in Herren III konnte der erste Teil der Pistolen-Wettbewerbe abgeschlossen werden.

Im Anschluss wurde die Disziplin für die 9mm ausgeschossen und auch hier konnten sich die Schützen der Schützengilde sehr erfolgreich platzieren: Zweimal Bronze und damit Platz 3 für Sascha Mallm in Herren II und Bernd Schorn in Herren IV gingen nach Raubach. Weiterhin konnten sich Dirk Geimer auf Platz 4 und Marco Botte auf Platz 5 erfolgreich platzieren.

Damit enden die Wettkämpfe auf Kreisebene für die Kurzwaffenabteilung und gehen als eine der erfolgreichsten Kreismeisterschaften in der Vereinshistorie der Abteilung ein. Weiter geh es für die Raubacher auf den Bezirksmeisterschaften des Bezirkes 11 Koblenz.

Pressemitteilung: Schützengilde Raubach