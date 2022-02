Schnupperkurse beim TC Neuwied

Kürzlich fanden sich interessierte Bambinis im Alter zwischen fünf und zehn Jahren in der vereinseigenen Halle des TC Neuwied ein, um einmal das Spiel mit dem gelben Filzball kennen zu lernen. Nach einer kurzen theoretischen Einweisung startete die Gruppe mit dem Schnupperkurs. Einfache Geschicklichkeitsübungen, allgemeine Grundlagenkoordination, Ballgefühl und einfache Grundschläge standen auf dem Programm.

„Das hat super Spaß gemacht“ und „das ist aber toll, wenn man auch viel laufen muss“ waren unter anderem Kommentare der Kids. Mit dem Schnuppertraining sollen die Kinder und deren Eltern herausfinden, ob der Tennissport für den Einzelnen die richtige Sportart ist. In der ersten Tennisstunde sollte aber auch der Spaßfaktor für jedes Kind an erster Stelle stehen. Kurz danach kamen die Erwachsenen und auch interessierte Eltern zum Zuge, hier probierte man sich ebenfalls aus und hatte Spaß am Spiel mit Schläger und Ball.

Für interessierte Jugendliche (von 11 bis 18 Jahre) startet ebenfalls ein Schnupperkurs, entweder für den 12. März oder den 19. März jeweils ab 16 Uhr nehmen wir gerne noch Anmeldungen unter info@tc-neuwied.de entgegen.