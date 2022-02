Schnelleinstieg in die Pflege

Für den unkomplizierten und schnellen Einstieg in den Beruf mit Zukunft eignet sich die Ausbildung zum Pflegehelfer. Diese dauert nur ein Jahr und endet mit einer staatlichen Prüfung. Pflegehelfer unterstützen die Pflegefachkräfte bei der Versorgung der Bewohner und sind eine wichtige Säule im Pflegesystem. Eine solche Kurzausbildung hat auch Summer-Li Bierstedt bei der BELLINI Senioren-Residenz Neuwied absolviert und mit Erfolg abgeschlossen. Die frisch gebackene Altenpflegehelferin gehört natürlich weiterhin zum Team der Einrichtung und freut sich bereits auf die kommenden Aufgaben bei ihrer bisherigen Ausbildungsstelle. Die bestandene Abschlussprüfung war ein schöner Anlass für Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz und Pflegedienstleiterin Nicole Bergerforth, der erfolgreichen Absolventin herzlich zu gratulieren und sich bei dieser Gelegenheit auch bei Praxisanleiter Karl-Heinz Nickel für die hervorragende Arbeit zu bedanken.

Praxisanleiter sind in den Gesundheitsberufen Fachkräfte, die für die Ausbildung der Azubis verantwortlich sind – die also junge Menschen ausbilden, anleiten, beraten und über den Zeitraum ihrer Lehrzeit begleiten. Sie sind das Bindeglied zwischen Pflegeschule und Arbeitsplatz, sichern mit ihrer Arbeit die Qualität der Ausbildung und tragen damit auch zur zukünftigen Pflege- und Betreuungsqualität der Einrichtung bei. Die BELLINI Senioren-Residenz Neuwied wird auch im kommenden Schuljahr insgesamt fünf neue Ausbildungsplätze für die einjährige und dreijährige Ausbildung zur Verfügung stellen. „Wir wollen damit auch in der kommenden Zeit unseren Beitrag gegen den Mangel an qualifizierten Pflegekräften leisten und werden unsere Anstrengungen im Bereich Ausbildung weiter verstärken“, erklärt Lefkowitz.