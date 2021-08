Schloss Hagerhof gratuliert seinen Abiturienten

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 15:17 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein glänzten die Schüler mit der Sonne um die Wette: Mit Krawatte oder Fliege, mit Hemd oder T-Shirt – bei den Jungs war die klassische Kombination Favorit. Plus der obligatorische Turnschuh. Den hätte sich so manches Mädchen am Ende der Veranstaltung wahrscheinlich auch gewünscht. Die Absolventinnen kamen in Glanz und Glitzer, in Kurz und Lang und liefen fast alle auf High Heels, die höher kaum sein konnten. In Begleitung ihrer Eltern nahmen die Abiturienten der festlich geschmückten Turnhalle am Samstagmorgen Platz. Und genau wie schon am Vortag sorgten auch an diesem Tag unsere Schüler der Musik- und Musicalschule für einen fulminanten Rahmen. In der anschließenden Rede des Schulleiters Dr. Sven Neufert betonte dieser die Leistung der Absolventen: „Von 61 Schülern Eures Jahrgangs haben 60 das Abitur und eine Schülerin die Fachhochschulreife geholt. 19 Abiturienten haben mit einer Eins vor dem Komma abgeschnitten, davon zwei mit einer 1,0 und drei weitere mit einer 1,1.“ Insgesamt liegt der Durchschnitt des Jahrgangs bei 2,4. Für einiges Schmunzeln im Publikum sorgte Tutor Jochen Bachmann, der sich an die Zoom-Konferenzen erinnert: „Dort wehte hier und da ein Hauch von Frühstücksfernsehen – in der digitalen Sphäre des Privaten konnte man tolle Schlafanzug- und Pyjama-Motive bewundern, unorthodoxe After-Sleep-Frisuren – und das alles ungeschminkt. “Mit seinen Worten über die Fragilität des Lebens, über Glück und Mut, brachte er die Zuschauer zum Nachdenken. Während Schülersprecher Felix Geiser in seiner Rede auch nicht mit Kritik hinter dem Berg hielt, erzeugte der Schüler-Vater Ludger Westrick viele Lacher. Alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, die die Absolventen trotz der widrigen Umstände hoffentlich immer gut in Erinnerung behalten werden.

Wir gratulieren unseren Abiturienten: Hamza Abbas, Rebecca Achenbach, Anna Ahlke, Marie-Sophie Beisel, Emma Bohl, Jan Hendrik Briese, Finn Brügger, Michelle Diehl, Alina Dohr, Sarah Dumrath, Hanna Eid, Felix Engel, Vincent Engelberth, Aaron Eschbach, Luca Exenberger, Sean Adrian Fraile Ordonez, Tristan Frank, Justus Freieck, Lea Funke, Felix Geiser, Mara Grünthal, Moritz Heider, Paula Herrmann, Nicki Herter, Til Niklas Hoffmann, Lyes Idschok, Hilmar Kätelhut, Tom Ernesto Kefer, Magnus Korzen, Janis Krep, Kaya Kuchta, Viktoria Küpker, Mayla Lenz, Till Mies, Sebastian Mönig, Blerona Morina, Blerta Morina, Henry Müller, Merle Müller, Darius Pervan, Carla Plassmeier, Julian Reiners, Valentin Richarts, Justus Richter, Niclas Richter, Sebastian Ronken, Amélie Saller, Timo Karl Schmitt, Lea Marie Schumacher, Anna Schwager, Tallulah Seery-Speyer (1,0), Nina Sommerfeld, Elisabeth Tenzer, Hélena Tietmeyer, Konrad Wagner (1,0), Luca Werner, Martin Westrick, Bennet Winter, Julie Wirtz, Swantje Zarges.

Bericht von: Claudia Hennerkes