Sandra Weeser und Christian Lindner zu Besuch beim Rittal Innovation Center in Haiger

Die Abgeordneten aus Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz hatten den Termin schon lange gemeinsam mit ihrem Fraktionsvorsitzenden geplant. Coronabedingt musste dieser immer wieder verschoben werden. Umso größer war die Vorfreude, endlich das Rittal Werk als modernste Kompaktgehäusefertigung weltweit zu besichtigen und die Menschen hinter dem Unternehmen, welches einer der führenden Arbeitgeber in der Grenzregion ist, persönlich kennenzulernen. Die Vertreter aus Wirtschaft und Politik hatten sich zu einem Zukunftsgespräch zum Thema „Die industrielle Transformation – Der Wandel als Chance für Made in Germany“ und einem Rundgang im Rittal Innovation Center getroffen.

Bei dem Treffen standen vor allem die Lage der Hidden Champions und forschenden Unternehmen in Deutschland im Mittelpunkt des Dialoges. Neben den Abgeordneten haben auch Vertreter der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ (AiF), des Zentralverbandes Elektrotechnik – und Elektroindustrie (ZVEI), der Deutschen Forschungsgesellschaft für Automatisierung und Mikroelektrotechnik und der Friedhelm Loh Group teilgenommen, zu der Rittal als größtes Unternehmen gehört. Industrieunternehmen aller Branchen sind herausgefordert, mit Innovationen im Bereich der Technologien, Produkte und Lösungen auch in Zukunft entscheidende Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Die künstliche Intelligenz ist dabei eine Schlüsseltechnologie und entscheidender Baustein im Transformationsprozess der deutschen Wirtschaft. „Wir setzen auf den Entwicklergeist von Firmen sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren. Deshalb müssen Gesetze und Verordnungen so formuliert sein, dass die Chancen neuer Technologien im Fokus sind, und deshalb müssen auch die Programme der Forschungsförderung technologieoffen sein. Dann bekommen wir auch Klima- und Umweltschutz durch Innovationen“, erklärte Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten und Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag bei dem Gespräch. Die Obfrau der Freien Demokraten im Ausschuss für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag und Vorsitzende der Landesgruppe Südwest Sandra Weeser ergänzte: „Unternehmen müssen konsequent in die Digitalisierung investieren, Automatisierungspotenziale nutzen und ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten. Wie das geht, zeigt der innovative Mittelstand unserer Heimatregionen – und besonders eindrucksvoll das Beispiel im hiesigen Innovation Center. Doch neben der Privatwirtschaft müssen auch Bund und Länder in Zukunft stärker als bisher in die digitale Infrastruktur unserer Republik investieren, damit Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig bleiben können.“