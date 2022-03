Saisoneröffnung beim Neuwieder Ruderverein

Bei perfektem Wetter trafen sich 21 Vereinsmitglieder vormittags am Bootshaus in Neuwied, um mit insgesamt fünf Booten nach Bad Honnef aufzubrechen. Auch wenn der Rhein an diesem Tag hier und da besonders wellig war, hatten gegen 13.30 Uhr alle Boote ihr Ziel sicher erreicht. Nachdem das obligatorische Gruppenfoto aufgenommen wurde und die Boote verladen waren, ging es deutlich früher als geplant wieder zurück zum heimischen Bootshaus. Dort wurden die Boote geputzt und in der Bootshalle verstaut. Im Anschluss konnten alle in geselliger Runde bei Fleischkäse und vielen leckeren Salaten den Abend ausklingen lassen.