Rund um die „gute Stube“ wurde einiges bewegt

Wolfgang Kluwig konnte als erster Vorsitzender leider nur wenige Mitglieder begrüßen, freute sich aber umso mehr, endlich Gelegenheit zu haben, sich in kleiner Runde treffen, notwendige Regularien durchführen und Informationen erteilen zu können. Der Förderverein hat aber nicht „geschlafen“ – es hat sich auch in der außergewöhnlichen Zeit einiges getan: „Wenn auch aufgrund vieler ausgefallenen Vermietungen des Bürgerhauses die Einnahmen geringer als üblich waren, steht der Verein finanziell, Dank Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern, recht gut da und konnte auch in den Jahren 2020 und 2021 einiges bewegen.“, so Kluwig.

Für künftige Veranstaltungen, bei denen es verschiedene Mietmodelle des Bürgerhauses in Kombination mit dem Feuerwehrhaus und umgekehrt geben wird, werden zur Zeit die Mietverträge in Absprache mit dem Gemeinderat aktualisiert. Jörg Jungbluth, der als Ortsbürgermeister als 'geborenes Mitglied' dem Vorstand des Fördervereins angehört, bedankte sich für die finanzielle Unterstützung zur Renovierung des „Alten Feuerwehrhauses“, die mittlerweile weitestgehend abgeschlossen ist. Jungbluth nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, sich bei Wolfgang Kluwig zu bedanken, der sich seit 25 Jahren um die Vermietungen der „guten Stube“ und allem drum und dran mit vollem Engagement kümmert. „Erst jetzt ist mir bewusst geworden, was da alles dahinter steckt und wie viel Zeitaufwand teilweise von Nöten ist.“, so Jungbluth. Zum Alten Feuerwehrhaus, an dessen Renovierung sich der Förderverein finanziell beteiligt hat, erläuterte Jungbluth, dass dies noch außen einen neuen Spritzschutz erhalten werde und als Glanzpunkt ein neues Schild mit dem Aufdruck „Altes Feuerwehrhaus“ angebracht werde. Für den 16. Mai 2022 kündigte er unter Vorbehalt eine bevorstehende Feierlichkeit an: Der 25. Geburtstag des Bürgerhauses „Alte Schule“ Hammerstein. Nähere Informationen hierzu ergehen rechtzeitig.

Trotz der „allgemeinen Ruhephase“ konnte Michael Hammerstein als Kassierer für die Jahre 2020 und 2021 einen umfangreichen Kassenbericht vortragen, für den ihm ein besonderer Dank galt. Die Kasse wurde geprüft von Guido Emmel und Dietmar Pees, der den Kassenprüfungsbericht vortrug und die Entlastung für Kassierer und Gesamtvorstand beantragte, die jeweils einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen erteilt wurden. Zu neuen Kassenprüfern wurden Gisbert Dickopf und Jürgen Michel einstimmig gewählt. Nach Beendigung der Versammlung lud Bürgermeister Jungbluth die Anwesenden zur Besichtigung des Alten Feuerwehrhauses ein, welches sich langsam aber sicher zur „kleinen guten Stube“ entwickelt. Trotz der aktuellen Situation war der Förderverein Bürgerhaus „Alte Schule“ immer im Hintergrund aktiv und freut sich über jeden, der durch seine Mitgliedschaft im Förderverein, finanziell die Aktivitäten unterstützen möchte. Informationen hierzu erteilt Wolfgang Kluwig unter Telefon 02635/615 5 sowie alle Vorstandsmitglieder. Die Mitgliedschaft ist ab einem Jahresbeitrag von sechs Euro möglich. Letztendlich kommen alle Investitionen des Fördervereins dem ganzen Ort sowie allen Nutzern zu Gute.