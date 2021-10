Roßbacher feiern wieder Kirmes

Freitags wurde der Kirmesbaum durch die Dorfjugend von Roßbach eingeholt. Angesichts der Trockenheit war es gar nicht so einfach eine passende Fichte zu finden. Musikalisch wurde das Baumeinholen vom Tambour-Corps aus Roßbach begleitet. Das Baumaufstellen folgte sodann am Samstagabend. Nach getaner Arbeit konnte die Kirmes in der Wiedhalle so richtig losgehen. DJ Simon sorgte für die notwendige Stimmung und so feierten Jung und Alt eine tolle Kirmesparty.

Der Kirmessonntag begann mit dem traditionellen Weckruf durch das Tambour-Corps Roßbach um 6 Uhr in der Früh. Damit waren auch alle Bürger früh genug wach, um dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Wiedhalle beizuwohnen. An den feierlichen Gottesdienst schloss sich der Frühschoppen in der Wiedhalle an. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung an diesem Kirmessonntag sorgten das Orchester Rahms und die Kuhlen Musikanten. Am Nachmittag wurde den Gästen von den Schützenfrauen Kaffee und Kuchen angeboten. Die Wiedhalle war sehr gut besucht und alle freuten sich, nach den Corona-Monaten wieder etwas ausgelassener feiern zu können. Dabei wurde das 2G-Konzept von allen vorbildlich beachtet.

Die diesjährige Kirmesbaumverlosung stand ganz unter dem Motto Wied hilft Ahr. Der gesamte Erlös aus dem Losverkauf kommt den Betroffenen der Flutkatastrophe im Nachbarkreis Ahrweiler zugute. Ein besonderer Dank geht dabei an die Wahlhelfer bei der zeitgleich stattfindenden Bundestagswahl im Wahllokal in Roßbach. Und zu war einmal für deren engagierten Dienst an diesem Tag und zum anderen dafür, dass sie ihre gesamte Aufwandsentschädigung als Wahlhelfer im Rahmen der Kirmesbaumverlosung spendeten. So freut sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft Roßbach als Veranstalter eine Summe von 1000 Euro spenden zu können. „Vielen Dank an alle Loskäufer und auch an alle, die durch ihren Dienst und ihren Einsatz am Gelingen der St. Michael Kirmes beigetragen haben.“