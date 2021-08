Rollitennis Windhagen erneut auf Tour

Elke Kugler, Patricia Mort Elke Kugler, Patricia Mort Elke Kugler, Patricia Mort Elke Kugler, Patricia Mort

Und nicht nur die Mitglieder der Tennisabteilung folgten dieser Einladung, sondern auch einige Rollstuhlfahrer aus der Umgebung. Spieler und Trainer vom Rollitennis waren mit dem Fachbereichsleiter Rollstuhltennis vom Deutschen Rollstuhltennis-Verband das ganze Wochenende in Nürnberg um Rollstuhltennis als Inklusionssport vorzustellen und die Möglichkeit aufzuzeigen, diese fantastische Sportart langfristig in die Tennisabteilung mit aufzunehmen und zu spielen. Die Windhagener Spieler wurden verstärkt durch Michael Mertel, der selbst in Nürnberg wohnt, und Dominic Lust aus Mannheim. Mit Interesse verfolgten die Besucher das Training, durchgeführt von Jürgen Kugler und Anna Pracht (beide Rollitennis) und schon nach kurzer Zeit waren alle verfügbaren Sportrollstühle im Einsatz, denn jeder wollte ausprobieren wie anders das Tennisspiel ist, wenn man nicht auf den eigenen Füßen steht.

Nach einem stärkenden Mittagssnack ging es ohne Pause weiter und zur Freude der Organisatoren Felix Stahlmann, der auch den Kontakt zu Jürgen Kugler gesucht hatte, und Norman Aschenbach wurden Termine gemacht und die weitere Vorgehensweise besprochen, um bei Bayern 07 den Rollstuhltennissport zu etablieren. Viel Engagement ist vorhanden, ebenfalls ein barrierefreier Zugang zu den Tennisplätzen, was jetzt noch kurzfristig in Angriff genommen werden muss, sind die ersten vereinseigenen Sportrollstühle und die Suche nach Spielern. Das Interesse ist da und um die Unterstützung seitens der Vereinsmitglieder muss man sich auch keine Sorgen machen. Tennistrainer Matjaz Zorko war sofort Feuer und Flamme und ließ sich direkt auf ein internes Match mit Felix Stahlmann sein, bis die ersten Blasen mit Tape versorgt werden mussten. Ein überaus freundlicher und geselliger Verein, der sportlich hervorragend aufgestellt ist und mit Unterstützung vom Rollitennis Windhagen wird sicher in kurzer Zeit wieder ein Tennisverein geben, bei dem Rollstuhlfahrer diesen fantastischen Sport ausüben können.

Bericht von Elke Kugler