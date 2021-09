Roadshow in Unkel informiert über Elektromobilität

Verbandsgemeindeverwaltung Unkel Verbandsgemeindeverwaltung Unkel Verbandsgemeindeverwaltung Unkel Verbandsgemeindeverwaltung Unkel

Mit einem Infostand für alle, die Interesse an CO2-freier Mobilität haben, machte die Roadshow Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, vertreten durch die NOW GmbH, Station in Bad Hönningen, Linz, Waldbreitbach und Unkel. Ebenfalls mit Informationsständen vertreten waren die EVM und die Süwag, Rheinbike, Bad Hönningen, Bikeleasing-Service GmbH, Uslar, sowie die Ing.-Gesellschaft Steinbacher-Consult, Augsburg.

Etliche Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich an den Ständen „aus erster Hand“ zum Thema Elektromobilität – und alles was damit zusammenhängt – zu informieren. Christian Weber, Kommunalmanager bei der Syna, stand ebenfalls Rede und Antwort. Ein Durchstarterpaket der NOW überreichte Manager Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur Johannes Löhr in Bad Hönningen an Bürgermeister Jan Ermtraud sowie an die Erste Beigeordnete der Stadt, Diana Göttes. In Linz nahm Bürgermeister Fischer das Durchstarterpaket entgegen. Mit von der Partie waren auch der Linzer Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust sowie der Erste Beigeordnete Helmut Muthers. In Waldbreitbach freuten sich Bürgermeister Hans-Werner Breithausen und Ortsbürgermeister Lerbs über das Durchstarterpaket. In Unkel waren es der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Dr. Jörg Schneinpflug sowie Stadtbürgermeister Gerhard Hausen. Die Roadshow erfolgte im Rahmen der Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes für die Leader-Region Rhein-Wied. Dieses Konzept wurde in einer Abendveranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses in Linz von Benjamin Dietz, Steinbacher-Consult, öffentlich vorgestellt.