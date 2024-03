Riesenerfolg bei Jugend forscht

Das Martinus-Gymnasium durfte sich auf den drei Regionalwettbewerben von „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ in Neuwied, Koblenz und Remagen über viele Auszeichnungen freuen: Es gab drei erste Plätze mit der Qualifikation für den Landeswettbewerb, außerdem einen zweiten und einen dritten Platz sowie diverse Sonderpreise.

Auf den Regionalwettbewerben galt es für die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten einer hochkarätig besetzten Jury aus Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Schule zu präsentieren. Die Jurorinnen und Juroren betonten dabei, wie toll und begeistert die Jugendlichen ihre Projekte vorstellten und mit welch großem Eifer sie ihre Ideen verfolgt und verwirklicht hatten.

Für die Jugendlichen war es eine interessante und spannende Erfahrung, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen. Das zeigen ihre positiven Rückmeldungen: „Ich fand die Erfahrung super, mal selbst forschen zu können und das Ganze vorzustellen“ (Amy); „JuFo war toll, weil man sich mit Leuten austauschen konnte, die auch Ahnung von unseren Themen hatten“ (Max); „Die Juroren waren sehr nett, wirkten beruhigend und haben gute Verbesserungsvorschläge gemacht. Es war generell eine entspannte, neugierige und spaßige Stimmung“ (Leon); „Jugend forscht war für mich ein schönes Erlebnis. Es wurde sich gut um uns gekümmert. Wir wurden mit leckerem Essen und Trinken versorgt und es war ein spannendes Erlebnis, mein Projekt verschiedenen Menschen vorzustellen“ (Mert-Alim); „Ich fand Jugend Forscht sehr gut, da es mir sehr gut gefallen hat, mich in ein Thema hineinzufuchsen. Es war auch cool, die vielen anderen Projekte zu sehen“ (Philip); „Es ist eine gute Übung, sich selbst und sein Projekt zu präsentieren“ (Sophia); „Viele Leute haben sich für unser Projekt interessiert“ (Marwa und Leonie).

Herausragend war aber auch die Gesamtleistung des Martinus-Gymnasiums, das mit mehr als 30 Schülerinnen und Schülern in 14 Projekten zu den aktivsten Jugend-Forscht-Schulen der Region zählte. Dabei forschten unsere Jugendlichen zu einer Vielzahl von spannenden Themen in ganz unterschiedlichen Fachgebieten.

Für dieses besondere Engagement zur Förderung mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch interessierter Schülerinnen und Schüler wurde das Martinus-Gymnasium gleich mit drei Schulpreisen ausgezeichnet: dem mit über 350 Euro dotierten Schulpreis der Stiftung Berdelle-Hilge, dem MINT-Space-Schulpreis der Firma Hohenloher Schuleinrichtungen sowie dem Förderpreis der Firma Köhler Labor und Lehrmittel Vertrieb.

Mit einem dritten Preis im Fachgebiet Technik wurde das Projekt „Clap-On Illuminator“ von Philip Frye und Nils Kandels ausgezeichnet. Die beiden hatten eine Lampe entwickelt, die durch zweifaches Klatschen an- und ausgeschaltet werden kann.

Den zweiten Preis im Fachgebiet Technik gab es für Mert-Alim Yaldir, Max Tschauner und Justin Knoop für ihre Arbeit zum „Hydro Thunder“, in der sie eine Wasserrakete gebaut haben. Anschließend haben sie die Flugfähigkeiten ihrer Rakete intensiv wissenschaftlich untersucht und optimiert.

Das Projekt „Gangschaltung für Windräder“ von Moritz Kuntze wurde mit einem ersten Preis im Fachgebiet Physik ausgezeichnet. Moritz hatte in einem höchst innovativen Ansatz untersucht, ob es sinnvoll sein könnte, Windräder mit einer Gangschaltung auszustatten, um sie so verschiedenen Windbedingungen anpassen zu können und noch effizienter zu machen. Bei ihm lobte die Jury insbesondere die Praxisrelevanz seiner Forschung. Moritz wird die Schule Ende April auf dem Landeswettbewerb Schüler experimentieren in Ingelheim vertreten.

Sophia Busley und Marie Dorniak untersuchten im Fachgebiet Biologie die „Reaktion von Weizen auf verschiedene (Umwelt) Schadstoffe“. Die Jury betonte, dass die beiden ihre sehr umfangreichen, wissenschaftlich angelegten Versuchsreihen exzellent präsentieren und die Alltagsrelevanz des Themas hervorragend darstellen konnten. Auch sie erhielten dafür einen ersten Preis und werden beim Landeswettbewerb in Ingelheim mit dabei sein.

Einen weiteren ersten Preis erhielten Amy Wöhrle, Marie Diederich und Marlene Warmth für ihre Arbeit „Kampf gegen Lebensmittelverschwendung – Schimmel frühzeitig entdecken“ im Fachgebiet Biologie. Sie beschäftigten sich mit der Frage, wie es möglich ist, zu erkennen, ob Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch essbar sind. Dazu führten sie zahlreiche innovative mikrobiologische Untersuchungen durch. Dabei setzten sich die drei Neuntklässlerinnen im Wettbewerb Jugend forscht sogar gegen mehrere Projekte von Oberstufenschülern durch – eine herausragende Leistung, die mit einer Teilnahme beim Jugend-Forscht Landeswettbewerb Ende März in Ludwigshafen belohnt wurde.

