Rheinland-Pfalz spielt wieder Rollstuhltennis

Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 15:26 Uhr

Auch das Treffen war anders, denn in zeitversetzten Abständen traf man sich, Begrüßung mit 1,5 Meter Abstand und Gesichtsmaske, keine Umarmung oder Händeschütteln. Es war sehr ungewohnt, aber in der jetzigen Situation der Corona-Pandemie doch angebracht, um alle Beteiligten selbst und andere zu schützen.

Natürlich wurden auch die Hygienerichtlinien berücksichtigt. Die Sportrollis wurden von Jürgen Kugler (Erster Vorsitzender, Trainer und Corona Beauftragter des Rollitennis) in der trainingsfreien Zeit alle desinfiziert und vor Trainingsbeginn wurden nochmals die Greifringe desinfiziert. Es gab aber noch mehr zu beachten, denn es durften nur zwei Spieler oder ein Spieler und ein Trainer auf jedem Platz sein. So sind die Auflagen des Bundeslandes Rheinland-Pfalz um die Außen-Tennisplätze zu nutzen und Jürgen Kugler achtete penibel auf die Einhaltung. Dies hatte er vorher mit Sascha Hecken, Abteilungsleiter der Tennisabteilung des SV Vettelschoß/Kalenborn, abgesprochen, damit die Rollstuhltennisspieler als Gäste die Tennisplätze nutzen zu durften.

Nach der Verteilung mit dem jeweiligen Spielpartner und Trainer (Jürgen, Chris und „Hiwi“ Elke) konnte endlich mit dem tollen Rollstuhlsport begonnen werden. Mit Euphorie wurde sofort angefangen, aber was war das: der erste Schlag, der erste Ball flog ins Netz. Da hörte man von einigen Plätzen „der Ball springt hier ganz anders ab“, „der ist von der Linie abgesprungen“, „ich bin viel zu langsam“. Aber Ehrgeiz und Spaß am Sport waren größer und schnell stellte sich auch der Erfolg wieder ein. Auch die Trainer waren überrascht, wie toll trotz der langen Pause alle Fahr- und Schlagübungen umgesetzt wurden. Der Wechsel von Platz, Spielpartner und Trainer war anders als sonst. Ein Spieler musste den Platz verlassen, dann durfte erst der nächste Spieler auf den Platz, um zu gewährleisten, dass nur zwei Personen auf dem Spielfeld sind. Auch Elke Kugler hatte eine Herausforderung zu meistern, sie durfte nicht als dritte Person auf den Platz um Fotos zu machen, aber trotzdem sind tolle Fotos entstanden. Am Ende des Trainings und der Spieleinheiten merkten jedoch einige, dass sie sich lange sportlich nicht bewegt hatten.

Der Verein Rollitennis wird auch weiterhin in dieser Situation, unter strenger Berücksichtigung der Auflagen und Hygienebestimmungen, trainieren und spielen. Dies fand große Zustimmung bei allen Beteiligten.