„Rheinklänge“ ehren Jubilare

Ebenso konnte der Gemischte Chor „Rheinklänge“ 1906/81 Hammerstein nicht sein 40-jähriges Jubiläum feiern und auf eine zentrale Feierstunde zur Ehrung der Jubilare seitens des Kreischorverbandes wurde aufgrund der immer noch aktuellen Situation ebenfalls verzichtet. Für Wolfgang Kluwig als erster Vorsitzender Grund genug, die erste Gelegenheit zu nutzen, im Rahmen einer Chorprobe und somit in Anwesenheit aller Sänger sowie des Chorleiters Dietmar Löffler den nachfolgenden Jubilaren die gebührende Ehre zuteil werden zu lassen. Für 40 Jahre aktives Singen erhielten Marlies Anheuser, Gertrud Maur und Roswitha Thomas eine Ehrennadel des Kreischorverbandes, der ebenfalls herzlich grüßen lies, sowie eine Urkunde des Gemischten Chores „Rheinklänge“. Für 60 Jahre aktives Singen stand für Georg Thomas eine besondere Ehrung an. Von „ganz oben“, dem Landessängerbund, erhielt er eine Urkunde sowie eine Ehrennadel des Kreischorverbandes. Auch galt seitens des Gemischten Chores „Rheinklänge“ ein besonderer Dank für die langjährige Treue. Hierfür erhielt auch er eine Urkunde des Vereins. Alle vier Jubilare, die ebenfalls zu den Gründungsmitglieder der „Rheinklänge“ gehören, erhielten seitens des Chores ein Präsent als Dank und Anerkennung.

Georg Thomas, seit einigen Jahren bereits Ehrenmitglied des Chores, startete seine Gesangskarriere im MGV „Eintracht“ Hammerstein und es wird sogar gemunkelt, dass er bereits die erste Chorluft in einem Kinderchor in Birkenfeld schnupperte. Leider konnte er die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. Seine Gattin hat alle Grüße mit nach Hause genommen. Als der MGV „Eintracht“ Hammerstein sich in 1981 endlich dazu durchgerungen hatte, Frauen zur Verstärkung aufzunehmen, wurde der Gemischte Chor „Rheinklänge“ Hammerstein gegründet. Marlies Anheuser, Gertrud Maur und Roswitha Thomas gehören diesem seit der ersten Stunde an und sind heute noch mit Freude dabei. Den Gratulationen des Vorsitzenden schlossen sich die Sänger, die an diesem Abend fast vollständig erschienen waren, von Herzen an, ebenso natürlich der Chorleiter Dietmar Löffler, der so einmal mehr etwas aus den „guten alten Zeiten“ hörte, über die dann in gemütlicher Runde bei einem Gläschen Wein geplaudert wurde.