Rebecca Winter vom LT Puderbach finishte Halbmarathon

Was macht man wenn es zum Jahresabschluss keine offiziellen Startmöglichkeiten bei den beliebten Silvesterläufen in der Region gibt? Für viele Sportler waren diese Wettkämpfe der emotionale Glanzpunkt zum Jahreswechsel.

Rebeca Winter, seit September 2020 Mitglied beim Lauftreff (LT) Puderbach, nahm dabei die Gelegenheit war, beim virtuellen „Dreams cannot be cancelled Run“ teilzunehmen. Insgesamt liefen im Zeitraum vom 30. Dezember bis zum 2. Januar bei dieser Challenge 3500 Sportler aus 42 Nationen Strecken über fünf, zehn oder 21,1 Kilometer, darunter viele Topathleten wie zum Beispiel die Iron(wo)man Weltmeisterin Anne Haug oder Sebastian Kienle, vielfacher Deutscher Triathlonmeister, Sieger Ironman World Championships 2014 in Hawaii, sowie dreimaliger Sieger (2014, 2016 und 2017) bei den Ironman European Championships in Frankfurt.

Für das berühmte Challenge-Feeling sorgte eine App, mit der die Läufer ihren Run tracken konnten. In der App konnten die Teilnehmer virtuell die Challenge Roth-Strecke laufen, egal an welchem Ort der Welt sie ihren Lauf ausgetragen haben. Rebecca Winter wählte für ihren virtuellen Run über die Halbmarathondistanz einen selektiven Rundkurs zwischen ihrem Wohnort Oberdreis und Puderbach. Begleitet wurde sie dabei von Teamgefährte Jörg Dittrich. Nach einer Zeit von 2:07:15 Stunden konnte sie ihren Wettkampf als 30ste in der Altersklasse W30 beenden. Das Tracking erfolgte über eine eigens programmierte App, die vorab aufs Mobiltelefon geladen werden musste und das Ergebnis zur Auswertung automatisch übertrug.