Prinz Hajo der Erste sorgte für gute Laune bei der Blutspende

Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 12:17 Uhr

In diesem Jahr brachte Prinz Hajo der Erste von den grünen Husaren gute Laune und einiges an Gefolge mit, um für die gute Sache ihr „Bestes“ zu geben. In bester Stimmung begrüßte der Prinz gemeinsam mit seinen Adjutanten Kevin und Toni die vielen ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins Linz und motivierte sie besonders, die über 100 Spender – wie immer – sehr gut zu betreuen. Zusammen mit den Karnevalisten leisteten so alle unmittelbar vor den tollen Tagen ihren Beitrag zur Lebensrettung.