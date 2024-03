Politische Diskussion und Hering mit Pellkartoffeln

Der SPD-Vorsitzende Thomas Eckart begrüßte die anwesenden Gäste herzlich und gedachte in einer Schweigeminute dem langjährigen Vorstands- und verdienten SPD-Mitglied Karl-Werner Bierbrauer. Leider hatten die für den Abend vorgesehenen Redner aus Kreis- und Landespolitik ihrenBesuch aufgrund einer Demonstration gegen den AfD-Neujahrsempfang in Torney abgesagt. Eckart gab einen Überblick über die Schwerpunkte der politischen Arbeit in den vergangenen Jahren. Eine Ampelregierung auf Bundesebene sei eine neue Situation in der Geschichte der Bundesrepublik. Es seien drei Parteien, die sich ergänzen müssen. Die Koalition habe bereits viel auf den Weg gebracht, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern: die Sicherstellung der Energiesicherheit, die Einmalzahlungen für Heizkosten, die Mindestlohnerhöhung und die Energiepreisbremse. Für eine gute Zukunft gelte es weiter tatkräftig die drängenden Probleme unserer Zeit anzugehen und zufriedenstellende Lösungen dafür zu finden, so Eckart.

In seiner Rede informierte der Bürgermeister Volker Mendel über die aktuelle Situation des Kindergartens in Puderbach und über das wiedereröffnete Schwimmbad in Puderbach. Der durch eine beschädigte Wasserleitung im Neubau des Kindergartens entstandene Wasserschaden wird durch die Versicherung abgedeckt. Besonders hervor hob der Bürgermeister das Verbreiten von, das Puderbacher Land betreffenden Nachrichten in den sozialen Medien. Der Austausch von Informationen sei stets begrüßenswert, jedoch habe sich gerade in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass das Posten von Inhalten auch das Teilen von Fehlinformationen mit sich bringe. Sachlichkeit und Besonnenheit sollten dabei an erster Stelle stehen.

Bürgermeister a.D. Wolfgang Kunz betonte in seiner Rede ausdrücklich die Bedeutung der gesundheitlichen Versorgung auf dem Land. Kunz setzt sich im Ausschuss Landkreis 2030 des Kreistages für eine geregelte, flächendeckende Gesundheitsversorgung sowohl im Kreis Neuwied als auch im Puderbacher Land ein. Dem Heringsessen angeschlossen hatten sich auch einige Landwirte aus der Verbandsgemeinde Puderbach. Kurz vor Beginn des Heringsessen waren die Verantwortlichen bereits über eine geplante Aktion der Landwirte informiert worden. Allerdings wurde die Aktion aufgrund der Gegebenheiten in Harschbach von der Kreisverwaltung in Neuwied nicht genehmigt. Der Sprecher der Gruppe, der selbst nicht aus unserer Region kommt, machte auf die Situation der Landwirte aufmerksam. Sowohl der Vorsitzende Thomas Eckart als auch Wolfgang Kunz, Bürgermeister a.D. wiesen darauf hin, dass sie den Diskussionsbedarf verstehen würden, das traditionelle Heringsessen des SPD-Ortsvereins dafür aber der falsche Ort sei. Für weitere Gespräche stehe der SPD-Ortsverein zur Verfügung.

Dieses Jahr steht die politische Agenda des SPD-Ortsvereins ganz im Zeichen der Kommunalwahl, die am 9. Juni stattfindet. Um die Bürgerinnen und Bürger über die Inhalte und Themen der SPD im Puderbacher Land zu informieren, sind neben kleineren Aktionen auch einige Termine mit Wahlständen in Puderbach und Raubach zum Schwerpunkt „Wir im Puderbacher Land“ geplant. Zudem werden in den kommenden Mitgliederversammlungen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen des Verbandsgemeinderates sowie für die Wahl der Gemeinderäte in Puderbach und Raubach aufgestellt.

Pressemitteilung: SPD-Ortsverein Puderbach