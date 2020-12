Platz Fünf für Johannes Block bei den Venice Open

Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 10:57 Uhr

E-Tournaments werden per Video mit Gegnern weltweit ausgetragen. Johannes Block erkämpfte sich einen hervorragenden fünften Platz in der Disziplin Kata. Kata ist ein Formenlauf, bei dem es um Kraft, Schnelligkeit und Langsamkeit, Rhythmus, Timing, Ausdruck, Konzentration und mehr ankommt. Ganz neu sind die e-Tournaments, wo per Video die einzelnen Darbietungen gezeigt und von internationalen Kampfrichtern bewertet werden.

Block musste in der Runde der letzten 32 gegen einen Sportler aus Costa Rice antreten. Er sicherte sich das weiterkommen mit 22.6 : 22.4 Punkten. Als nächstes ging es gegen Südafrika, den er auch bezwang. In der Runde der letzten Acht wartete der Weltranglisten zweite aus Kanada. Leider unterlag Johannes knapp mit 23 : 23.5 Punkten. Zum Schluss sicherte er sich den fünften Platz in einem sehr hochkarätigen Teilnehmerfeld.

Jetzt mit Karate beginnen: Für alle Neueinsteiger bietet der KSC Karate in verschiedenen Altersklassen an. Einstieg ist jederzeit möglich.

Donnerstag 17 Uhr, 3 bis 5 Jahre

Dienstag und Donnerstag 18.00 Uhr, 6 bis 12 Jahre

Dienstag und Donnerstag 19.00 Uhr, ab 13 Jahre

Dienstag und Freitag 20.15 Uhr, Erwachsene

Jetzt telefonisch anmelden unter 02684/956 000.

Das KSC Team ist einer der größten und erfolgreichsten Karate Vereine der letzten 10 Jahre aus Deutschland. Mehr Informationen per Telefon 02684/956 000, Internet www.ksc-puderbach.de, Facebook: www.facebook.com/kscpuderbach, YouTube: www.youtube.de/kscpuderbach, Instagram: www.instagram.com/kscpuderbach oder direkt vor Ort.