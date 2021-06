Planungen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft liegen auf Eis

An Fronleichnam würden die Leutesdorfer Schützen normalerweise ihre Könige ausschießen, aber das war auch in diesem Jahr leider nicht möglich.

Corona-bedingte Einschränkungen im Kontakt miteinander werden zwar langsam gelockert, die Zahlen gehen nach unten, aber an ein Vereinsleben zu denken, wie man es kannte, ist weiter nicht möglich. Alle Schießen und Schützenfeste auf Bundes-, Diözesan-, Kreis- und Bezirks-Ebene sind für dieses Jahr abgesagt.

„Auch wir haben den Beschluss gefasst, weder ein Königsschießen noch ein Schützenfest, sowie keinen Königsball durchzuführen. Wie schon im Januar angekündigt, werden wir, sobald offizielle Vereinstreffen wieder möglich sind, zu einer Messe und Mitgliederversammlung einladen, möglicherweise im August, wenn wir normalerweise unseren Königsball hätten. Das Training werden wir jedoch hoffentlich bald, unter Einhaltung aller Vorschriften, wieder aufnehmen können. Derzeit gilt für Innenräume dafür noch eine Testpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung sowie eine Personenbegrenzung (fünf Personen plus ein Trainer, zweifach geimpfte Personen und Jugendliche unter 14 ausgenommen). Den Termin zur Aufnahme des Trainings werden wir in der Presse veröffentlichen und an Interessierte weitergeben. Bis dahin wünschen wir allen: Denkt positiv, und bleibt negativ!“