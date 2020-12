Piccolos der Ehrengarde wurden überrascht

Aufgrund der momentanen Situation ist es nicht möglich, mit allen Piccolos, wie es all die Jahre guter Brauch war, in der Vorweihnachtszeit gemeinsam ein paar schöne Stunden zu erleben. Aus diesem Grund haben sich die Betreuerinnen des Piccolokorps und die Ehrengarde-Kommandeuse etwas Besonderes ausgedacht. Mit Unterstützung der Ehrenoffiziere wurde für jedes der Kinder eine Nikolaustüte vorbereitet. Neben den üblichen Äpfeln, Nuss und Mandelkern enthält diese Überraschung auch eine CD mit den Weihnachtsgrüßen der Betreuerinnen und den Offizieren der Garde, eine vorgelesene Weihnachtsgeschichte und einen kleinen Rückblick auf die karnevalistischen Aktivitäten der Piccolos in den vergangenen Jahren.

Die Tüten wurden am Nikolaustag den über zwei Dutzend Kindern nach Hause gebracht mit den Wünschen, sich bald wieder im Freundeskreis der Piccolos treffen und gemeinsame Aktionen erleben zu können. Dabei kam es teilweise zu sehr emotionellen Momenten, da die Ehrengarde-Kinder die Zusammenkünfte ihre familiäre Gemeinschaft im Piccolokorps sehr vermissen.