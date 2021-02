Pflegerische Fachweiterbildung unter Corona-Bedingungen

Auch während der Covid-Pandemie sind pflegerische Fachweiterbildungen wichtig und notwendig. Es ist schwer, diesem Anspruch in Zeiten von social distancing, strengen Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht gerecht zu werden. Corona hat in diesem Bereich erhebliche Veränderungen notwendig gemacht: der Unterricht findet online statt, Lerngruppen gibt es nicht und zur Prüfungsvorbereitung werden Videos eingesetzt. Trotz dieser Widrigkeiten haben Vivienne Fanni und Svenja Pöschel, Pflegekräfte der Kinderintensivstation, die „Fachweiterbildung für neonatologische und pädiatrische Intensivpflege“ mit Erfolg abgeschlossen; ebenso waren Karina Schmidt und Marvin Günter, die auf der Allgemeinen Intensivstation im Einsatz sind, in der „Fachweiterbildung für Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie“ erfolgreich. Dass eine Studienfahrt während der Fortbildung abgesagt werden musste und dass die Zeugnisvergabe ohne gebührende Feier stattfand, hat die Freude über einen erfolgreichen Abschluss nur wenig getrübt.