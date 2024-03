Peter Busch wurde Deutscher Vizemeister

Welch ein grandioser Erfolg für den in Heimbach-Weis wohnenden und für die LG Rhein-Wied startenden Kugelstoßer Peter Busch, der schon seit über 55 Jahre in der Leichtathletik erfolgreich ist. Nachdem er sich im Vorfeld mit seinen erzielten Weiten für die Deutsche Hallenmeisterschaften Masters im Kugelstoßen qualifiziert hatte, war er am ersten Märzwochenende bei den Wettkämpfen, die in Dortmund stattfanden, am Start. Dort belegte er in der Altersklasse M75 den hervorragenden zweiten Platz und wurde mit erzielten 10,91 Meter Deutscher Vizemeister im Kugelstoßen. Er musste sich lediglich dem Sportkameraden, Richard Bauder, Sport-Union Neckarsulm, mit gestoßenen 12,87 Meter geschlagen geben. Das war der Lohn für die harte Arbeit im Vorfeld, so die Worte seines Trainingskollegen, Helmut Köhler, der ihn nach Dortmund begleitete und coachte. Die beiden trainieren mehrmals die Woche zusammen in einem Fitnessstudio und starteten im Oktober 2023 auch bei den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken, die im bayerischen Landshut stattfanden. Dort wurde Peter Busch mit 120 Kilo Deutscher Meister in der Altersklasse 70 plus und sein Freund, Helmut Köhler, belegte den zweiten Platz. Das Bankdrücken ist für mich eine ideale Voraussetzung um Kraft auszubauen, die beim Kugelstoßen erforderlich ist, so der Vizemeister Peter Busch abschließend. Sein Trainingskollege und Freund, Helmut Köhler, wünscht ihm noch viele erfolgreiche Sportlerjahre.

Pressemitteilung LG Rhein-Wied