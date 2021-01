Pascal Badziong unterstützt Initiative Freywillig mit Herz

„Ich wurde auf die Initiative Freywillig mit Herz in den sozialen Medien aufmerksam und habe direkt beschlossen für die gute Sache zu spenden“, so Badziong. Daraufhin luden ihn Christian Frey und Ingo Bein zu einem persönlichen Austausch ein. Die Geschäftsführer von Gartenwelt Frey in Dernbach haben Freywillig mit Herz gegründet. Damit beweisen sie, dass Nächstenliebe nicht nur eine Tugend in der Vorweihnachtszeit ist. Freywillig mit Herz hat sich zur Aufgabe gemacht, das soziale Engagement von Bürgern durch regionale Spenden zu unterstützen. Die Ideengeber Frey und Bein haben, um einen Grundstein zu legen, 2000 Masken von Gartenwelt Frey produzieren lassen. Die Masken können bei Gartenwelt Frey zum Stückpreis von 4 Euro käuflich erworben werden. Die 4 Euro gehen zu 100 Prozent an Freywillig mit Herz. Sind alle Masken verkauft, sind folglich 8000 € im Spendentopf. Mit der Spendensumme sollen Hilfsprojekte aus der Region unterstützt werden, die sich bei der Initiative bewerben können. Zu ihrer Motivation sagen sie: „Es ist uns beiden eine Herzensangelegenheit, unserer Heimat etwas zurückzugeben und den sozialen Zusammenhalt in der Region zu stärken. Daher haben wir privat auch noch die Aktion #kohlestattkrempel ins Leben gerufen“, erzählen die Initiatoren. Für jedes Foto in den sozialen Medien, auf dem ein Mensch mit der Gartenwelt Frey Maske zu sehen ist, gibt das Unternehmen noch einen zusätzlichen Euro in den Spendentopf.

Pascal Badziong nutzt die Reichweite der sozialen Medien schon lange, um über seine politische Arbeit in Stadt und Kreis zu berichten. Er machte direkt ein Foto mit Maske und stellte es mit dem Hashtag #kohlestattkrempel ins Netz. Er möchte dazu aufrufen es ihm gleich zu tun. „Das Miteinander in unserer Heimat und die Verbundenheit mit anderen Menschen können auf diese Weise nachhaltig unterstützt werden. Ich danke Christian Frey und Ingo Bein für ihre Kreativität“, betont Badziong.