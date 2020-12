Partnerschaftsverein Puderbach–Barenton lud zur Jahreshauptversammlung ein

Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 09:24 Uhr

Erster Vorsitzender: Manfred Pees.

Zweiter Vorsitzender: Wolfgang Kunz.

Erster Kassierer: Ralf Saynisch.

Zweite Kassiererin: Elisabeth Marhofer.

Erster Schriftführer: Werner Saynisch.

Zweite Schriftführerin: Heidi Packmohr.

Rechnungsprüfer für die nächsten beiden Jahre sind Hermann Afflerbach und Reinhold Flatt.

Der Familien-Wandertag soll am 21. Juni stattfinden. Am dritten Advent wird der Verein traditionell mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Puderbach vertreten sein. Zum Organisator dieses Standes wurde Achmed Packmohr gewählt.

Veranstaltungen anlässlich des 50. Geburtstages der Partnerschaft, wie die Fahrt nach Barenton und der Besuch aus Barenton, werden wegen der Corona-Krise auf das Jahr 2021 verschoben.