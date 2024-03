Pädagogische Basisqualifizierung für die Kita abgeschlossen

Zwölf Teilnehmer haben an der KreisVolkshochschule Neuwied die Pädagogische Basisqualifizierung für den Einsatz in der Kita erfolgreich abgeschlossen.

An 20 Fortbildungstagen in Präsenz und Online haben die Teilnehmenden gemeinsam mit Dozentin Helga Kober die Basis für einen weiteren Einsatz als Fachkraft in der Kita geschaffen. Zu den Lerninhalten gehören die Grundlagen der pädagogischen Arbeit in Tageseinrichtungen, die Reflexion der eigenen Rolle im Team, die Grundkenntnisse pädagogischen Handelns, rechtliche Grundlagen sowie Kooperation und Vernetzung. In der nächsten Basisqualifizierung, die am 18. April startet, sind noch ein paar Plätze frei.

Alle Infos dazu finden Interessierte unter www.kvhs-neuwied.de/G560.1

Pressemitteilung KreisVolkshochschule Neuwied