Ohlenberger Mokkakännchen rocken ausverkauftes Bürgerhaus

Dominik Beedgen Dominik Beedgen

Schon beim Einzug ist die Stimmung grandios. Die Damenwelt in wunderbaren, farbenfrohen und kreativen Kostümen standen auf und empfingen die Möhnen in fantastischer Atmosphäre. Obermöhn Anja Stöcker, in Begleitung des Tambourcorps Ohlenberg unter der Leitung von Andy Peters und des Kinderprinzenpaars, Prinzessin Josefin I. und Prinz Lucas I., mit Adjutantin Fiona und Adjutant Constantin, begrüßen die Närrinnen im Saal. Auch Verbands- und Ortsbürgermeister Frank Becker hatte sich unter die Narrenschar gemischt. Als Neu-Möhn wurde Patricia Assenmacher begrüßt sowie die Jubilarinnen Ingrid Ziegler und Carmen Stockhausen für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Los ging es im Programm mit einem Banküberfall. Die Bank-Mitarbeiterin (Kerstin Schmitz) steht plötzlich zwei Bankräubern (Babsi Engels und Diane Schäfer) gegenüber, die nicht die „hellsten Köpfe“ sind. Die Bank-Mitarbeiterin ganz schön auf „Zack“ rückt sofort Bargeld heraus und feiert dann mit den Bankräubern ihr zehntes Banküberfall-Jubiläum. So luchste sie den Bankräubern clever das Geld wieder ab und schickte sie dann mit dem Taxi nach Hause. Das Eis war gebrochen und das Publikum tobte. Den nächsten Glanzpunkt schon im Blick: Putzfrau Walli (Waltraud Schäfer) machte sich zielstrebig auf den Weg in Richtung Bühne. Sie erzählte in ihrem Vortrag, was sie so alles im vergangenen Jahr erlebt hat, vom Umbau und dat janze Chaos daheim, über die Tradition des „Sekttrinkens“ bei den Möhnen und wie man im Alter sexy bleibt. Da blieb kein Auge trocken. Dann wandte sich Waltraud an Obermöhn Anja und bot ihren Rücktritt an. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, mit den Einzelvorträgen aufzuhören. Aber einen Wunsch hätte sie noch: Einmal Prinzessin zu sein. Und schon kam ein Frosch auf die Bühne gehüpft. Ein Kuss von Waltraud und plötzlich steht ein Prinz an ihrer Seite: Pastor Lothar Anhalt überraschte Waltraud, Küsterin aus Ohlenberg, nahm seine Prinzessin auf den Arm und tanzte mit ihr auf das Lied von Marita Köllner „Tanz mit mir in den Himmel“. Das Publikum tobte und war außer sich. Mit „Ciao ciao, auf Wiedersehen“ wurde Sie mit Konfetti-Regen aus dem Saal verabschiedet.

Tollitäten und befreundete Vereine, wie Prinz Norbert II. mit Gefolge aus Linz sowie die GEK Erpel, bereicherten die Veranstaltung mit ihren Auftritten. Auf die Musik von „Barbie Girl“ macht sich ein Geschwader nagelneuer Barbie Puppen mit Ken in ihrer Mitte auf die Bühne. Mit einem wunderbaren Showtanz sowie viel Kreativität bei den Kostümen und dem Bühnenbild sorgten die Möhnen für erstklassige Unterhaltung. Auch wenn es manchmal etwas eng auf der Bühne wird, wunderbare Tanzdarbietungen gehören einfach dazu. Die Prinzengarde Kasbach ließ das Stimmungsbarometer ansteigen. Stadtführerin Gabi Siegmund nahm das Publikum mit zu einer kölschen Stadtführung. Zu bekannten Ohrwürmern gab es stimmungsvolle Begegnungen mit kölschen Größen wie Willy Millowitsch, Trude Herr, dem Weihbischof, de Köbesse und Tünnes und Schäl. Der ganze Saal sang und schunkelte mit.

Jetzt ging es so richtig ab! Die Partyband „Schäl Pänz“ brachten die Stimmung mit ihren bekannten Karnevalsliedern auf den Höhepunkt. Sie heizten ein und rockten die Bühne, sodass sie ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen wurden. Die „Staatse Käls“ der Funkengarde aus Oberlahr begeisterten mit Musik und Tanz und ließen die Herzen der Damenwelt höher schlagen. Inzwischen war Mary Poppins im Bürgerhaus zwischengelandet. Zu den Klängen von „Chim Chim Cher-ee“ tanzten die Möhnen mit Zylinder und wunderschönen Kleidern ihren Schornsteinfeger-Tanz. Einfach nur toll! Doch was wäre eine Ohlenberger Sitzung ohne den eigenen Nachwuchs? Die Ohlenberger Tanzflöhe, groß und klein, in Vorfreude auf das „Heimspiel“, verblüfften mit fantastischen Tänzen in farbenfrohen Kostümen ebenso wie durch akrobatische Vorführungen. Das Publikum honorierte die Leistung mit tosendem Applaus.

Vor stimmungsvoller Kulisse läutete die Obermöhn das Finale ein und nahm das Publikum mit auf eine Schifffahrt auf dem Rhein, die in einer Polonaise durch den Saal führte und an der Theke endete, wo noch lange gefeiert wurde.

Pressemitteilung: Mokkakännchen Ohlenberg