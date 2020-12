Obst- und Gartenbauverein Gladbach nahm an Schnittkurs in Baumschule Scheidgen in Gladbach teil

Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 09:19 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich kürzlich 36 Vereinsmitglieder und Interessierte des Obst- und Gartenbauvereins Gladbach zur ersten Veranstaltung „Schnittkurs“ in der Baumschule Christian Scheidgen in Gladbach.

Imbiss für alle Teilnehmer in der Baumschule Scheidgen und Meinungsaustausch. privat Das Foto zeigt Obstbaumschnitt am vergreisten Obstbaum. Vorne rechts ist Gartenbaumeister Arnold Scheidgen zu sehen. privat Das Foto zeigt die Begrüßung in der Baumschule Scheidgen und die anschließende Demonstration von Schnitttechnik an Sträuchern. privat

Nachdem der Erste Vorsitzende, Friedhelm Weißenfels, die Anwesenden begrüßt hatte, informierte er über den Ablauf der Veranstaltung und stellte das diesjährige Schwerpunktthema des Schnittkurses dar. Es ist relativ einfach, einen jungen Baum mit Erziehungsschnitt/Pflegeschnitt in Form zu bringen und zum richtigen Wuchs zu verhelfen. Jedoch 30 bis 40 Jahre alte Bäume, die über Jahre hin nicht gepflegt wurden, wieder aufzubauen und zu verjüngen, stellt schon eine große Herausforderung dar.

Dieser „Herausforderung“ stellte sich an diesem Tag der Zweite Vorsitzende, Gartenbaumeister Arnold Scheidgen. In seiner langjährigen Praxis sollte dies für ihn aber kein Problem darstellen. Arnold Scheidgen begann die Veranstaltung in der Baumschule mit den Schnitttechniken an verstrauchten Forsythien, Hortensien und weiteren verschiedenen Ziersträuchern. Er zeigte den Anwesenden, wie man mit gekonntem Schnitt Verjüngungen an Pflanzen herbeiführt. Wichtig war es ihm mitzuteilen, dass alle Pflanzen Licht, Luft und eine entsprechende Bodenbeschaffenheit benötigen, um den gewünschten Wuchs zu fördern und die Hobbygärtner zu erfreuen. Viele Fragen hierzu wurden gestellt und von Scheidgen fachmännisch beantwortet.

Danach ging es zu einem nahegelegenen Garten eines Vereinsmitgliedes, in dem die unterschiedlichen alten Obstbäume standen. Zuerst nahm sich der Gartenbaumeister einen jungen Pfirsichbaum vor, der sehr stark zurückgeschnitten wurde, um entsprechenden Fruchttrieb zu fördern. Für viele der Anwesenden erschien der Rückschnitt radikal und extrem. Als jedoch ein „vergreister“ Apfelbaum in Angriff genommen wurde und nach etwa halbstündiger Bearbeitung mit Baumsäge, Ast- und Handschere das Resultat zu sehen war, trauten die Teilnehmer ihren Augen nicht, als zum Schluss nur noch ein Drittel des „Schnittprojektes“ übrig blieb. Auch die Optik des Baumes erlangte dadurch ein weitaus besseres Aussehen.

In der Hoffnung, dass der Ertrag in diesem Jahr ausreichend ist, kam zumindest dem Baum eine „Verjüngungskur“ zugute. Während des Schnitts und danach wurden von den Teilnehmern Fragen gestellt, die fachmännisch beantwortet wurden. Im Anschluss an den Schnittkurs lud der Obst- und Gartenbauverein Gladbach die Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss ein, bei dem noch so manche Fachsimpelei ausgetauscht wurde. Zum Ausgang der Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende bei dem Baumschulenbesitzer, Christian Scheidgen, für die Zurverfügungstellung der Örtlichkeit ebenso wie bei dem Leiter des Schnittkurses, Arnold Scheidgen, für seine Bemühungen. An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei Rita und Rainer Weißenfels für die Zurverfügungstellung der schnittbedürftigen Obstbäume sowie allen Teilnehmern für ihr reges Interesse. Am 12. März, 19 Uhr, findet die Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Zum Annemie“ in Gladbach statt. Über eine rege Teilnahme würde sich der Vorstand sehr freuen.