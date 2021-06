Oberbürgermeister Jan Einig vor Ort im Raiffeisenring – CDU greift Anliegen der Bürger auf

Besonders erfreut waren der örtliche CDU-Vorsitzende Georg Schuhen und seine Stellvertreterin Jenny Kudrjawzew, die auch die jugendpolitische Sprecherin des Ortsverbandes ist, darüber, dass sie den Quartiersmanager Mario Seitz vom Diakonischen Werk für den informativen Rundgang gewinnen konnten.

Ganz oben auf der Agenda standen zunächst die Verkehrssituation und fehlende Parkplätze. Ein bereits vor Jahren diskutierter Lösungsansatz einer Einbahnregelung, der zuletzt wieder an die Heddesdorfer Politiker herangetragen worden war, wurde Einig vorgetragen. Bei den weiteren Überlegungen werden die Belange der Gewerbetreibenden im Ringmarktzentrum berücksichtigt. Beeindruckt zeigten sich der Oberbürgermeister und die CDU-Vertreter von den verschiedenen Initiativen des Quartiersmanagers, wie zum Beispiel die Angebote in der „Kinder- und Jugendarbeit“ und das Patenschaftssystem in der Projektgruppe „Sauberkeit und Infrastruktur“. So sollen an den beliebten „Gassi-Strecken“ weitere Entsorgungsstationen für Hundekot eingerichtet werden. Auch die Ideen zur Gestaltung attraktiver Begegnungsorte von Alt und Jung, sowie die Überlegungen zur Schaffung alternativer Treffpunkte und Angebote für Jugendliche wurden positiv diskutiert und konkrete Flächen in Augenschein genommen. Als besonders interessant wurden dabei Angebote zur sportlichen Betätigung angesehen, wie etwa ein Bolzplatz, eine Boulebahn oder Trimmpfad. Weitere Informationen über Aktivitäten des CDU-Ortsverbandes und die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder gibt es unter www.cdu-neuwied-ortsverband.de.

Pressemitteilung des CDU-Ortsverbandes Neuwied