Neuwied

OB Jan Einig ehrt Radsportler Max Walscheid

Oberbürgermeister Jan Einig hat den erfolgreichen Profi-Radrennsportler Max Walscheid nach dessen Teilnahme an der Tour de France und der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Italien in Neuwied begrüßt.