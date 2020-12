Nikolaustüten für den Kirchenchor Dattenberg

Auch der Kirchenchor Dattenberg konnte so in den Sommermonaten nur wenige Male unter schwierigen Hygienebedingungen zur Probe in den Hof des ehemaligen Pfarrhauses in Dattenberg zusammenkommen. Da auch während der momentanen Einschränkung das Proben des Kirchenchores nicht machbar und so auch ein gemeinschaftliches Treffen – wie das alljährliche Cäcilienfest – nicht möglich ist, hat der Vorstand des Kirchenchores Dattenberg pünktlich zum Nikolaustag an alle Sänger eine „Nikolaustüte“ verteilt. Eine Überraschung, die bei den Chormitgliedern sehr gut ankam. Der Vorstand wünschte den Chormitgliedern mit dieser Geste einen stressfreien Advent mit der Zuversicht, dass die „gesanglose“ Zeit bald vorüber ist und im Laufe des Jahres 2021 wieder wie in früheren Zeiten die Gottesdienste gesanglich untermalt werden können.