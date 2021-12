Nikolaus verteilt Weihnachtstüten

Dem heimischen Reiterverein Kurtscheid (RVK) ist es wichtig, mehrmals im Jahr seinen Mitgliedern und Helfern Danke zu sagen. Erst kürzlich gab es das Helferfest für alle „helfenden Hände“, die bei den Turnieren des aktuellen Jahres ehrenamtlich zur Stelle waren. Zum Jahresabschluss der Saison galt der Dank den jüngsten RVK-Mitgliedern, die am zurückliegenden Sonntag, wie bereits in 2020, nur per Autokorso zum Nikolaus vorfahren durften.

Santa Claus (alias Bernd Petry) hatte sich mit den Verantwortlichen des Vereins Einiges einfallen lassen, um den Nikolausbeutel auch ansprechend aussehen zu lassen. Die Kinder freuten sich beim Autokorso auf Gut Birkenhof über die Gaben des Weihnachtsmanns, den beiden Engeln (Ria Runkel und Jule Müller) und von Schneemann Ben Heuser.