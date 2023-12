Nikolaus begeistert Rheinbreitbacher Gartenfreunde

Der Vorsitzende Norbert Buchbender begeisterte die Rheinbreitbacher Gartenfreunde im prächtigen Gewand des Nikolaus in Versform mit Geschichten und Anekdoten aus dem Vereinsleben im abgelaufenen Jahr. Foto: Heinz Schmitz

Der Rückblick auf das ablaufende Jahr und die Vorstellung des Programms für 2024 standen im Mittelpunkt der traditionellen Nikolausfeier des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Rheinbreitbach. Viele Mitglieder waren der Einladung des Vorstands in die Villa von Sayn gefolgt. Am Ende hat niemand den Weg bereut. Denn es wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Norbert Buchbender präsentierte Vize Josef Weich den Veranstaltungskalender 2024. Mit einem Film über die Königlichen Gewächshäuser von Laeken stimmt er auf den Tagesausflug am 4. Mai nach Brüssel ein, bei dem daneben auch der größte Botanische Garten Europas in Meise besichtigt wird. Ein weiterer Glanzpunkt ist der dreitägige Jahresausflug vom 7. bis 9. September ins Dreiländereck mit Besichtigungen in Aachen, Antwerpen und Maastricht. Daneben stehen wie üblich Vorträge, Wanderungen, das Erntedankfest und natürlich wieder die Nikolausfeier auf dem Jahresprogramm. Der Verein will sich auch wieder am Karnevalsumzug am 11. Februar beteiligen, diesmal als Frösche.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Nikolaus. Dabei gab der Vorsitzende Norbert Buchbender im prachtvollen Bischofsgewand mit langem weißem Bart einen Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten des Jahres. Der Nikolaus begeisterte nicht nur durch sein beeindruckendes Äußeres, sondern auch damit, dass er viele Anekdoten, Anspielungen und Scherze einfließen ließ und dies alles in flüssiger Versform vortrug. Die Mitglieder zollten ihm mit lang anhaltendem Beifall den Dank nicht nur für den gelungenen Vortrag, sondern auch, dass er den Verein wiederum mit großem Einsatz erfolgreich durch das ablaufende Jahr gesteuert hat.

Pressemitteilung: Obst- und Gartenbauverein Rheinbreitbach