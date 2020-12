Nicht nur im Karneval aktiv

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:27 Uhr

„Dieses Jahr hatten wir uns beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Rhein/Sieg angekündigt. Einmal mehr wollten wir über den Dienst und deren Aufgaben erfahren, welcher teilweise von mehr als 40 ehrenamtlichen Helfern ausgeführt wird. Diese betreuen und begleiten pflegebedürftige Kinder und Jugendliche, teilweise über viele Jahre.

Mit einem Geldscheck im Gepäck wollten wir Möhnen, nach einer erfolgreichen Session, den Erlös von unserem diesjährigen Kinderkarneval an wichtige und notwendige Einrichtungen, wie den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, spenden.

Bei dem Besuch war unsere Abordnung so von der Arbeit der Mitarbeiter beeindruckt, dass sie sich in ihrer Entscheidung, an diese Organisation zu spenden, nur bestätigt fühlten. Da wir, der Möhnenclub Zuckerklümpchen, den Vettelschosser Kinderkarneval seit einigen Jahren erfolgreich ausrichten, ist es uns eine Herzensangelegenheit, diesen Erlös von Kinder an Kinder weiter zu geben. Dafür sagen wir Danke allen Kindern und Helfern.“

.