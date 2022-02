Neuwieder Umweltschutz zu Gast beim Flohr-Kraftwerk

Mit ausklingendem Corona startete der NUV wieder seine externen Aktivitäten. Die seit Jahren guten und konstruktiven Kontakte zum Neuwieder Umweltschutz wurden durch eine Einladung in das BHKW Flohr weitergeführt. Dazu gehörten eine gut zweistündige Werksbesichtigung im laufenden Betrieb sowie allgemeiner und fachlicher Austausch zu Entwicklung und Betrieb des 30-Megawatt-Kraftwerks und insbesondere auch zu den umweltspezifischen Daten, wie zum Beispiel zu den Emissionen oder etwaigen Störfällen. Diese werden zwar nach den gesetzlichen Vorgaben jährlich veröffentlicht beziehungsweise gemeldet, aber im persönlichen Gespräch kommen natürlich noch viele weitere Aspekte zum Tragen.

Eines vorab: Der NUV hatte auch dieses Mal, wie zuvor, keine Beanstandungen – im Gegenteil, die von Beginn an eingesetzte und hocheffiziente Taschenfilter-Technologie kann nach vielen Betriebsjahren genauso überzeugen wie zu Anfang und liefert hervorragende und vor allem über viele Jahre zuverlässige Filterleistung. Das heißt Feinstäube und daran möglicherweise gebundene Schadstoffe werden weit besser als vom Gesetzgeber vorgeschrieben zurückgehalten. Was der NUV an vielen Standorten bei anderweitigen Betreibern von Kraftwerken oder Industrieanlagen erst mühsam über Genehmigungs- oder Klageverfahren erkämpfen musste, wurde hier von vornherein gut umgesetzt. Darauf basiert auch das von Beginn an gute Verhältnis zwischen NUV und Kraftwerksbetreiber Flohr, zumal der NUV auf Basis von Fachexpertise und Fakten argumentiert und gehandelt hat und nie utopische Forderungen stellte. Regenerative Energielösungen mit hoher Energieeffizienz wurden vom NUV immer befürwortet und sogar gefordert, wie zum Beispiel beim städtischen Biomasse-Heizkraftwerk der SWN. Hier hatte sich der NUV bereits seit 2006 engagiert und letztlich im Widerspruchsverfahren eine komplette Umplanung des SWN-Kraftwerks zu einer „Wärmegeführten Anlage“ durchgesetzt – also statt überwiegender „Verstromung“ und Verschwendung der Restwärme eine überwiegende Wärmenutzung im Neuwieder Fernwärmenetz.

Diese sogenannte „Kraft-Wärme-Kopplung“ ist eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende und wird bereits seit mehr als 20 Jahren von der Bundesregierung zum Beispiel über das EEG-Gesetz gefördert. Wir konnten es und können es uns im Zuge des Klimawandels immer weniger leisten, wertvolle Wärmeenergie einfach sinnlos in die Luft zu blasen. Leider geschieht aber genau das seit kurzem notgedrungen beim Flohr-Kraftwerk, da die Firma Rasselstein als Wärmeabnehmer weggefallen ist. Das heißt von den gut 30 Megawatt Feuerungsleistung des Flohr-Kraftwerkes können aufgrund physikalischer Gesetze und Wirkungsgrade bis etwa 25 Prozent der Energie verstromt werden. Der weit überwiegende Restanteil an Energie wird aber, da zur Zeit kein Wärmeabnehmer da ist, über spezielle Kühler auf dem Dach der Anlage an die Umwelt abgeführt, um einen guten Wirkungsgrad der stromerzeugenden Turbine aufrecht zu halten. Dieses Prinzip ist allgemein üblich bei konventionellen Wärme-Kraftwerken, dazu gibt es bei Großkraftwerken (zum Beispiel Atom- oder Kohle-Kraftwerken) die bekannten Kühltürme. Nur Blockheizkraftwerke (BHKW’s) nutzen die wertvolle Restwärme weitgehend aus. Das Biomasse-BHKW von Flohr hat dieses Potenzial und könnte damit rund 4500 Einfamilienhäuser oder eine noch größere Zahl an Einzelwohnungen mit Wärme versorgen, beispielsweise auch durch Anbindung an das bereits existierende städtische Fernwärmenetz sowie im Rahmen einer nachhaltigen Planung für existierende und zukünftige Baugebiete im Sinne einer klimafreundlichen Stadt Neuwied mit dem späteren Ziel der Klimaneutralität. Klimaschutz geschieht nicht alleine durch großartige Konferenzen und Abkommen, er muss ständig und immer wieder im Kleinen vor Ort begonnen und umgesetzt werden. Bei dem Potenzial des Flohr-BHKWs und den immer weiter steigenden Kosten für fossile Energieträger, zum Beispiel auch für die städtischen Gas-Heizkraftwerke, kann eine Kooperation nur eine Win-Win-Situation bedeuten und einen Zugewinn für die Bürger sowie das Image der Stadt Neuwied.

Um hierauf aufmerksam zu machen, war auf Anregung des NUV die Klimaschutzmanagerin der Stadt Neuwied, Frau Dr. Gültekin, mit von der Partie beim Flohr-Besuch. Zum einen, um Einblicke zu verschaffen über die existierende gute Kommunikationsebene, wie über die komplexe Materie gefachsimpelt wird und zum andern, welche aktuellen Aussichten es im Rahmen der Klima-und-Energiewende gibt, hier ganz lokal in Neuwied mit dem existenten Kraftwerk einen wesentlichen Beitrag liefern zu können, wenn das enorme Potenzial an Kraft-Wärme-Kopplung voll genutzt würde. Beim Rundgang durch das Kraftwerk und Gespräch mit NUV-Vorsitzendem Hendrik Hoeber erläuterte Philipp Engel (Betriebsleiter Biomasse), bereits in dritter Generation des familiengeführten Unternehmens seit Gründung des Neuwieder Traditionsunternehmens Flohr im Bereich Spedition und Holzverwertung und heutigen Flohr AG, welche heute ein zertifiziert klimaneutrales Unternehmen ist: „Wir machen eine vorausschauende Wartung in unserm Kraftwerk, um Ausfälle oder Störungen zu vermeiden – dazu haben wir eigene geschulte und erfahrene Mitarbeiter sowie ein eigenes großes Ersatzteillager für Verschließteile – so halten wir unser Kraftwerk jung und für die Zukunft fit“. Dieser Ansatz, welcher auch der verantwortungsvollen Unternehmensphilosophie entspringt, sorgt nicht nur für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Kraftwerkes, sondern kommt auch der Umwelt zu Gute, denn der Gefahr eines Störfalles, der potenzielle Umweltrisiken bergen könnte, wird somit bestmöglich entgegengewirkt.

Der NUV engagiert sich seit Jahren als Mitglied im „Klimabündnis Mittelrhein“ im Rahmen des regionalen Zusammenschlusses gemeinnütziger Umweltorganisationen. Die Stadt Neuwied hatte in 2021 den Beitritt zum „Klimabündnis der europäischen Städte“ verkündet und mit Beitrittsurkunde in der Presse präsentiert. Im Rahmen eines solchen Bekenntnisses der Stadt Neuwied, liegt natürlich auch eine ernstzunehmende Selbstverpflichtung nicht nur europäisch/international sondern vor allem lokal etwas zu bewegen.

Der NUV bedankt sich nochmals für die von Ralf Engel (Vorstand der Flohr AG) initiierte Einladung und auch bei Frau Dr. Gültekin (Klimaschutzmanagerin der Stadt Neuwied), welche der Einladung mit gefolgt ist. Vor allem hofft der NUV, hiermit im Zeichen des Klimawandels und des daraus resultierenden existenziell nötigen Handlungsbedarfes, wichtige Potenziale auf dem Weg zu einem „klimafreundlichen Neuwied“ aufgezeigt zu haben und dass Weichenstellungen und entsprechende Taten der jeweiligen Akteure folgen.

Pressemitteilung: Neuwieder Umweltschutz-Verein