Neuwieder Umweltschutz veranstaltet zwölfte Mitgliederhauptversammlung

Nicht zu vergessen die mehrjährige Vorarbeit der Gründungsmitglieder und Unterstützer für die Umwelt und die neuerliche regionale Vernetzung im Umweltbündnis. In dem zweiten Jahresbericht (coronabedingt) verwies der erste Vorsitzende Hendrik Hoeber und Patrick Simmer, zweiter Vorsitzende, besonders auf zahlreiche aktuelle Presseartikel, die das stetige Engagement des NUV dokumentieren, zum Beispiel zu den hochaktuellen Themen wie Neupflanzungen, Feinstaub, Stickoxide (NOx), deren Überwachung und Verbesserung im industrie- und/oder verkehrsbelasteten städtischen Raum Neuwieds und näherer Umgebung. Die sogar in der Fachwelt angesehenen Erfolge des Vereins und seiner Vorreiter in Sachen Schadstoffreduzierung für die Bevölkerung Neuwieds wurden im Zeitraffer aufgezeigt, wie die zum Teil mit eigenen Gutachten untermauerte Beteiligung an Genehmigungsverfahren für Industrie- und Kraftwerksanlagen mit deutlichen Verbesserungen zu den gesetzlichen Mindestauflagen. Vom NUV durchgesetzte bessere Filter- und Überwachungsanlagen reduzieren für Neuwieder Bürger die Belastung durch Feinstäube, Schwermetalle, Dioxine und viele andere Schadstoffe. Das aktuelle „Dieselproblem“, das vor Neuwied kaum halt macht, ist nur gemeinsam und flexibel mit allen Verantwortlichen zu lösen. „Dank gilt all unseren Mitgliedern und besonders unserem Mitbegründer und Ehrenvorsitzenden Johannes Manns, der auch im gesegnetem Alter aktiv mit Rat und Tat unterstützt.“